В России открыли предзаказ на новый кроссовер Geely Atlas по цене от 3,2 до 3,5 миллиона рублей

Geely Atlas для нашей страны будет оснащаться двухлитровым турбомотором с отдачей 200 л.с. и 325 Нм в сочетании с семиступенчатым «роботом» и передним приводом. Максимальная скорость вседорожника — 205 км/ч, средний расход топлива по оптимистичному циклу NEDC — 7,4 литра на 100 километров.



Уже в базовой комплектации Atlas получит диодную оптику и 19-дюймовые колёса, шесть подушек безопасности и развитый комплекс водительских ассистентов. Подогреваться будут оба ряда кресел, руль, лобовое стекло, зеркала и форсунки омывателя. Медиасистему сопроводят 13,2-дюймовым центральным дисплеем, приборной панелью на 10,2 дюйма, шестью динамиками и камерами кругового обзора. Также предусмотрены система бесключевого доступа, датчики дождя и света, парктроники и панорамная крыша.



Промежуточная комплектация Flagship оценена в 3 394 990 рублей. Доплата подразумевает проекционный дисплей, 11 динамиков (включая установленные в водительском подголовнике), вентиляцию для передних кресел и электропривод двери багажника. Самая дорогая версия Flagship Sport будет отличаться главным образом двухцветной отделкой кузова с чёрными вставками, 20-дюймовыми колёсными дисками, диодной полосой вдоль капота и подсвеченным логотипом.