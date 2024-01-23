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В России открыли предзаказ на новый кроссовер Geely Atlas по цене от 3,2 до 3,5 миллиона рублей

В России открыли предзаказ на новый кроссовер Geely Atlas по цене от 3,2 до 3,5 миллиона рублей

Автор:
23 января 2024 17:44
Сообщество : Автомир
Метки: Geely   Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   атлас   машина   
1340
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Компания Geely начала приём заявок на кроссовер Atlas нового поколения, анонсированный в конце прошлого года. Вседорожник выходит на рынок только с одним мотором, но более мощным, чем прежде. Всего предусмотрено три уровня оснащения по цене от 3 194 990 до 3 494 990 рублей.
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Метки: Geely   Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   атлас   машина   
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28  комментариев
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11k
MUZSER 2 часа назад
Зачем писать "Вседорожник" на авто с передним приводом?
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128
Петр Сергеев 2 минуты назад
какая-то муйня с большим телевизором внутри.
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9k
Zhora 36 минут назад
Нафига ещё один недоджип за 3,5 ляма? Везите седан за 1,5. С простым мотором, можно на "механике". Короче, аналог солярисов и полу-седанов. Эта рыночная ниша сейчас пуста. Он сразу станет бестселлером - одни только таксоиды сразу купят несколько тысяч машин. Неужели в Китае не делают подобных машин?
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72k
Пётровыч 55 минут назад
Хочу купить, но есть несколько вопросов.
Продержится ли кузов от коррозии в течении хотя бы двух лет? Не будет ли реальный расход топлива на 30% больше заявленного? В -20 электроника всё еще будет работать стабильно? Педаль газа и тормоза во время езды ломаться пополам не будут? Задняя ось на ходу отлетать не будет?
А так всё устраивает.
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61k
Олег 57 минут назад
продавать только тем, у кого есть справка от психиатра
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613
Александр Час назад
Беда китая в том, что ты не знаешь что будет с машиной на предмет поломок завтра, а вот с немцами или японцами, ты знаешь что будет с машиной через 5, 10 и 15 лет.
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102
Чубака Александр Час назад
Немцы это, два раза пересыпать dsg, жор масла.

В целом на китайце пока не ездил, но подозреваю, что не хуже чем остальной мир.
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136
sir.dawidow2018 Чубака 41 минуту назад
ну а если не ездил , то и не ...уй писать!
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16k
GROMOZEKA Час назад
Интересный аппарат.
Весьма интересный
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14k
Иван Иваныч Час назад
А как китайцы себя ведут зимой, если их сравнивать с немцами и япохами? Есть данные?
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136
sir.dawidow2018 Иван Иваныч 40 минут назад
точно так же как и папуас в Якутии зимой.
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42k
Example 6.2.6 Час назад
Цена в Китае стартует от 17 370 USD.
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5k
Феликс Дзержинский 2 часа назад
Сейчас соберут деньги за предзаказы и уйдут в закат.
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33k
Ego sum qui sum 2 часа назад
как то не сочетается новость о том, что у автодилеров все забито китайцами и предзаказы на нового китайца
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202
Феличита Ego sum qui sum 2 часа назад
у них такое производство, что им пофиг где и что у кого забито. Явно себестоимость этих авто со всеми налогами и прочим в 5 раза= ниже чем их продают
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