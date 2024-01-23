В России открыли предзаказ на новый кроссовер Geely Atlas по цене от 3,2 до 3,5 миллиона рублей

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Компания Geely начала приём заявок на кроссовер Atlas нового поколения, анонсированный в конце прошлого года. Вседорожник выходит на рынок только с одним мотором, но более мощным, чем прежде. Всего предусмотрено три уровня оснащения по цене от 3 194 990 до 3 494 990 рублей.
Geely Atlas для нашей страны будет оснащаться двухлитровым турбомотором с отдачей 200 л.с. и 325 Нм в сочетании с семиступенчатым «роботом» и передним приводом. Максимальная скорость вседорожника — 205 км/ч, средний расход топлива по оптимистичному циклу NEDC — 7,4 литра на 100 километров.
Уже в базовой комплектации Atlas получит диодную оптику и 19-дюймовые колёса, шесть подушек безопасности и развитый комплекс водительских ассистентов. Подогреваться будут оба ряда кресел, руль, лобовое стекло, зеркала и форсунки омывателя. Медиасистему сопроводят 13,2-дюймовым центральным дисплеем, приборной панелью на 10,2 дюйма, шестью динамиками и камерами кругового обзора. Также предусмотрены система бесключевого доступа, датчики дождя и света, парктроники и панорамная крыша.
Промежуточная комплектация Flagship оценена в 3 394 990 рублей. Доплата подразумевает проекционный дисплей, 11 динамиков (включая установленные в водительском подголовнике), вентиляцию для передних кресел и электропривод двери багажника. Самая дорогая версия Flagship Sport будет отличаться главным образом двухцветной отделкой кузова с чёрными вставками, 20-дюймовыми колёсными дисками, диодной полосой вдоль капота и подсвеченным логотипом.
Уже в базовой комплектации Atlas получит диодную оптику и 19-дюймовые колёса, шесть подушек безопасности и развитый комплекс водительских ассистентов. Подогреваться будут оба ряда кресел, руль, лобовое стекло, зеркала и форсунки омывателя. Медиасистему сопроводят 13,2-дюймовым центральным дисплеем, приборной панелью на 10,2 дюйма, шестью динамиками и камерами кругового обзора. Также предусмотрены система бесключевого доступа, датчики дождя и света, парктроники и панорамная крыша.
Промежуточная комплектация Flagship оценена в 3 394 990 рублей. Доплата подразумевает проекционный дисплей, 11 динамиков (включая установленные в водительском подголовнике), вентиляцию для передних кресел и электропривод двери багажника. Самая дорогая версия Flagship Sport будет отличаться главным образом двухцветной отделкой кузова с чёрными вставками, 20-дюймовыми колёсными дисками, диодной полосой вдоль капота и подсвеченным логотипом.
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Метки: Geely Автовсячина Китай авто автомир автомобили атлас машина
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Продержится ли кузов от коррозии в течении хотя бы двух лет? Не будет ли реальный расход топлива на 30% больше заявленного? В -20 электроника всё еще будет работать стабильно? Педаль газа и тормоза во время езды ломаться пополам не будут? Задняя ось на ходу отлетать не будет?
А так всё устраивает.
В целом на китайце пока не ездил, но подозреваю, что не хуже чем остальной мир.
Весьма интересный
Китайцы работают, а немцы с японцами сдаются в плен.
Исторически доказано
18 тыр отдал. В Москве, в офлайне, он потом 34 стоил.
Вот сейчас с него и пишу. :)