Человекоподобные роботы будут собирать автомобили BMW

Прошлогодняя массовая, да ещё и длительная забастовка рабочих автопрома США под эгидой отраслевых профсоюзов лишь укрепила промышленников в идее, что от людей надо постепенно отказываться, заменяя их роботами. Ведь от последних одни плюсы: им не надо платить зарплату, работают круглосуточно, не бастуют и не уходят в декрет, а в случае простоя или поломки обойдутся без компенсации.

0 Единственный минус изначально высокая стоимость. Но лучше раскошелиться единожды, зато потом планировать бизнес спокойно. Поэтому решение BMW плотно посотрудничать с калифорнийским стартапом Figure, занимающимся созданием и производством антропоморфных кибернетических организмов, вполне укладывается в бесчеловечную стратегию развития.

0 Робот Figure 01 при росте 1.7 метра и собственной массе 60 кг способен поднимать предметы весом до 20 кг. Заряда батареи хватает на автономную работу продолжительностью 5 часов. Робот способен перемещаться самостоятельно со скоростью 1.2 метра в секунду и выполнять как монотонно-тяжёлую, так и довольно тонкую работу, в том числе работать с требующим ручного управления оборудованием. Ключевым отличием Figure 01 от большинства аналогичных роботов является управляющие им алгоритмы искусственного интеллекта, которые позволяют машине обучаться и со временем улучшать свои возможности.