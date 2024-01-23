FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 12388 постов • 848 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
Человекоподобные роботы будут собирать автомобили BMW

Человекоподобные роботы будут собирать автомобили BMW

Автор:
23 января 2024 15:28
Сообщество : Автомир
Метки: BWM   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   завод   машина   робот   
943
2
1
Прошлогодняя массовая, да ещё и длительная забастовка рабочих автопрома США под эгидой отраслевых профсоюзов лишь укрепила промышленников в идее, что от людей надо постепенно отказываться, заменяя их роботами. Ведь от последних одни плюсы: им не надо платить зарплату, работают круглосуточно, не бастуют и не уходят в декрет, а в случае простоя или поломки обойдутся без компенсации.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: BWM   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   завод   машина   робот   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
62k
pynh Час назад
на роботе ни одного поворотника найти не смог
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
4k
Руслан 18 минут назад
То же самое я слышу про полеты на Марс. Года с 1999-го. В начале 2000-х полетим, потом в 2010, в 2012 точно, в 2020…Свежо предание, а верится с трудом
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Andrey Selin Полчаса назад
Очередной пример клипового мышления... "Ну всё, если придумали, завтра всё и начнётся..."
Не начнётся. Ни завтра, ни послезавтра.
А что касается бмв - никогда не начнётся. Просто акционерам надо же чего-то тюхать...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
Андрей Иванов Час назад
А как только забастуют сборщики и наладчики роботов, встанет вся промышленность
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Добрый Бабайка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

22591



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Оно обесценилось и сегодня ничего не значит»: актёр Леонид Ярмольник отказался от звания народного артиста России
«Оно обесценилось и сегодня ничего не значит»: актёр Леонид Ярмольник отказался от...
В ответ на западный флешмоб с унитазами россияне запустили тренд "Докажи, что ты в России!"
В ответ на западный флешмоб с унитазами россияне запустили тренд "Докажи, что ты в...
Набирающие популярность в сообществах
Анджела Лэнсбери - главная красавица Голливуда
Анджела Лэнсбери - главная красавица Голливуда
15 самых сексуальных действующих спортсменок по мнению пользователей сети
15 самых сексуальных действующих спортсменок по мнению пользователей сети
Не то что люди, тут и лошадь не пройдет
Не то что люди, тут и лошадь не пройдет
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Коротко о составлении договоров

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#в мире#интересно#позитив#США#факты#фильм#собака#Разное
#животные#Прикол#Юмор#аварии#история#авто аварии#Автовсячина#кот#природа#Москва
#автомир#машина#люди#ДТП#кино#забавно#интересное#улыбнуло#СССР#Спасение
Не то что люди, тут и лошадь не пройдет Не то что люди, тут и лошадь не пройдет На дорогах стали появляться светофоры нового типа На дорогах стали появляться светофоры нового типа Кастом Willys 1932 года с деталями от военных самолётов выставят на торги Кастом Willys 1932 года с деталями от военных самолётов выставят на торги Lada Vesta в России станет дешевле за счёт новой комплектации или правильнее - недокомплектации Lada Vesta в России станет дешевле за счёт новой комплектации или правильнее - недокомплектации Хот-род на базе военного Humvee выставят на торги Хот-род на базе военного Humvee выставят на торги Самую первую выпущенную Alpina B7 Turbo 1978 года выставили на продажу Самую первую выпущенную Alpina B7 Turbo 1978 года выставили на продажу

На что жалуетесь?

Вернуться