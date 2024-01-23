Человекоподобные роботы будут собирать автомобили BMW

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Прошлогодняя массовая, да ещё и длительная забастовка рабочих автопрома США под эгидой отраслевых профсоюзов лишь укрепила промышленников в идее, что от людей надо постепенно отказываться, заменяя их роботами. Ведь от последних одни плюсы: им не надо платить зарплату, работают круглосуточно, не бастуют и не уходят в декрет, а в случае простоя или поломки обойдутся без компенсации.
Единственный минус изначально высокая стоимость. Но лучше раскошелиться единожды, зато потом планировать бизнес спокойно. Поэтому решение BMW плотно посотрудничать с калифорнийским стартапом Figure, занимающимся созданием и производством антропоморфных кибернетических организмов, вполне укладывается в бесчеловечную стратегию развития.
Робот Figure 01 при росте 1.7 метра и собственной массе 60 кг способен поднимать предметы весом до 20 кг. Заряда батареи хватает на автономную работу продолжительностью 5 часов. Робот способен перемещаться самостоятельно со скоростью 1.2 метра в секунду и выполнять как монотонно-тяжёлую, так и довольно тонкую работу, в том числе работать с требующим ручного управления оборудованием. Ключевым отличием Figure 01 от большинства аналогичных роботов является управляющие им алгоритмы искусственного интеллекта, которые позволяют машине обучаться и со временем улучшать свои возможности.
Сперва обе компании изучат этапы производства, где роботы-гуманоиды могут быть полезны. Затем начнётся их поэтапное внедрение на завод BMW в Спартанбурге, на что потребуется от года до двух лет.
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Метки: BWM Автовсячина авто автомир автомобили завод машина робот
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Не начнётся. Ни завтра, ни послезавтра.
А что касается бмв - никогда не начнётся. Просто акционерам надо же чего-то тюхать...
1. Всё равно каких-то придётся обслуживать людям
2. Робот справляется только с однотипной работой. А также не может проектировать и вообще создавать что-либо новое. Только то, что прописано в программе.
Именно поэтому 451гр. по Фаренгейту не возможен технически. Поддерживать технику в порядке (в том числе механического пса) должны инженеры, которые должны уметь пользоваться и пользоваться хотя бы иногда бумагой. И вообще быть образованными. Иначе произойдёт откат на феодально-средневековый уровень, глобализация летит к чертям и происходит новый виток развития.