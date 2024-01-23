Одну из самых редких моделей Ferrari планируют продать за рекордную сумму

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В конце февраля на аукцион RM Sotheby’s выставят Ferrari 250 Testa Rossa 1958 года выпуска. Это одна из самых редких, красивых и ценимых коллекционерами моделей марки. Кроме того, у неё есть реальная история из почти двух десятков гонок. Эксперты ожидают рекордную стоимость сделки.
Ferrari 250 Testa Rossa выпускалась с 1957 по 1961 год. Всего было сделано 33 автомобиля. А таких машин с кузовом работы Серджио Скальетти построено всего 19 штук. Выставленный на продажу экземпляр участвовал за свою жизнь в 19 официальных гонках и победил в четырёх из них.
Представленный экземпляр прошёл полную реставрацию в 2013 году, после чего находился в частной коллекции ценителя Ferrari в США. Автомобиль особенно ценен тем, что номера его двигателя и коробки передач соответствуют оригинальным: агрегаты не менялись с момента выезда с завода.
Машина оснащена трёхлитровым атмосферником V12. Его мощность достигает 300 л.с. при 7000 об/мин. В первые два года на модели применялась 4-ступенчатая механическая коробка, которую в 1959-м заменили на 5-скоростную.
Десять лет назад аналогичная машина была продана за 40 миллионов долларов. А в ноябре прошлого года Ferrari 250 GTO, выпущенный в 1962 году, ушёл за 51,7 миллиона. Это рекорд среди всех автомобилей, выставленных на открытые торги. Не исключено, что Testa Rossa сумеет его побить.
Представленный экземпляр прошёл полную реставрацию в 2013 году, после чего находился в частной коллекции ценителя Ferrari в США. Автомобиль особенно ценен тем, что номера его двигателя и коробки передач соответствуют оригинальным: агрегаты не менялись с момента выезда с завода.
Машина оснащена трёхлитровым атмосферником V12. Его мощность достигает 300 л.с. при 7000 об/мин. В первые два года на модели применялась 4-ступенчатая механическая коробка, которую в 1959-м заменили на 5-скоростную.
Десять лет назад аналогичная машина была продана за 40 миллионов долларов. А в ноябре прошлого года Ferrari 250 GTO, выпущенный в 1962 году, ушёл за 51,7 миллиона. Это рекорд среди всех автомобилей, выставленных на открытые торги. Не исключено, что Testa Rossa сумеет его побить.
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Метки: Ferrari Автовсячина Аукцион авто автомир автомобили машина
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