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Одну из самых редких моделей Ferrari планируют продать за рекордную сумму

Одну из самых редких моделей Ferrari планируют продать за рекордную сумму

Автор:
23 января 2024 16:22
Сообщество : Автомир
Метки: Ferrari   Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   машина   
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В конце февраля на аукцион RM Sotheby’s выставят Ferrari 250 Testa Rossa 1958 года выпуска. Это одна из самых редких, красивых и ценимых коллекционерами моделей марки. Кроме того, у неё есть реальная история из почти двух десятков гонок. Эксперты ожидают рекордную стоимость сделки.
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Метки: Ferrari   Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   машина   
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Ego sum qui sum 2 часа назад
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