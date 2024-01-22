На дорогах стали появляться светофоры нового типа

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На дорогах России появились совершенно новые светофоры. Они не похожи на привычные водителям устройства с тремя традиционными сигналами: красным, желтым и зеленым. Данный вид светофоров в скором времени може появиться на многих перекрестках городов.
Новые светофоры имеют характерную особенность, которая выделяет их среди других светофоров. Как сообщает «Дептранс Москвы», новый тип светофоров трудно не заметить на дороге. Светофоры модели «Сириус» отличаются от привычных контурной подсветкой по периметру, которая повторяет цвет горящего в данный момент сигнала.
Новые светофоры проходят тестирование на пересечении Краснопресненской Набережной и улицы 1905 года в Москве. Эти светофоры видны издалека в любую погоду и время суток, что поможет автомобилистам заранее увидеть сигналы и избежать ошибок. Если испытания пройдут успешно, подобные светофоры появятся и на других улицах Москвы.
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Метки: Автовсячина ПДД авто автомир автомобили машина светофор
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Ну а если решили вот прямо периметр обводить, пусть будет. Оно хуже не делает.
Новые светофоры имеют характерную особенность, которая выделяет их среди других светофоров. Как сообщает «Дептранс Москвы», новый тип светофоров трудно не заметить на дороге.
Она притеняет очень яркий солнечный свет, который вмешивается в сигнальный цвет.
На жд светофорах (тоже диодных) "козырьки" еще больше, чтобы поезд мог еще с большего расстояния определить сигнал, потому что ему тормозить дольше.
По мне, яркости обычных светодиодных светофоров хватит за глаза, нечего слепым права выдавать.
Все эти рюшечки типа подсветок по контуру больше отвлекают, чем помогают.
И еще не надо забывать про "эффект привыкания", мне, например, неудобны указатели поворотов по типу "бегущей строки" вместо обычных мигающих.
Эта мура длится 50 секунд.