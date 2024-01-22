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На дорогах стали появляться светофоры нового типа

На дорогах стали появляться светофоры нового типа

Автор:
22 января 2024 16:20
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   ПДД   авто   автомир   автомобили   машина   светофор   
3565
3
На дорогах России появились совершенно новые светофоры. Они не похожи на привычные водителям устройства с тремя традиционными сигналами: красным, желтым и зеленым. Данный вид светофоров в скором времени може появиться на многих перекрестках городов.

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Метки: Автовсячина   ПДД   авто   автомир   автомобили   машина   светофор   
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25  комментариев
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37k
АнтонПолднев 2 часа назад
Мне нравится, когда на столбе, наверху повторяется сигнал. Вот это действительно отличная идея. Видно издалека и уже на подъезде.
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3k
SaveUs Полминуты назад
Комментарии читаю и вот что думаю: Люд Московский зажра... эээ заждался! Светофоры им новые слишком яркие - слепнут. Дороги слишком ровные - усыпляют. Денег слишком много - развращают.
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11k
Сергей Попов Минуту назад
Можно было вместо обводки по периметру просто ввести обязательную подсветку красным стрелки, которая запрещает движение в указанном направлении. Когда в дополнительной секции зажигается зеленым, стрелку хорошо видно. Но, когда она просто не горит, то не всегда вообще можно определить, а есть ли дополнительная секция.
Ну а если решили вот прямо периметр обводить, пусть будет. Оно хуже не делает.
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469
Добрый Доктор 16 минут назад
У светодиодных светофоров есть при всех их достоинствах, есть один неприятный недостаток: в темное время суток они слишком яркие, что иногда аж слепят. Хорошо бы, чтобы в них добавили ограничение яркости в вечернее время, когда избыточная яркость не требуется для хорошей заметности.
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28k
Matrosskin Полчаса назад
Когда переводили светофоры с ламповых на диодные - да, реально, стало видно сильно лучше, особенно в солнечную погоду на закате. До сих пор старые когда вижу - сразу чувствуется их убогость. Но вот это - "а давайте ещё подсветим" как раз на перекладывание плитки похоже ради перекладывания.
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264
Олеся 39 минут назад
Смотрится неплохо, но возник вопрос по тексту. А что, до этого кто то не замечал наличие светофора?

Новые светофоры имеют характерную особенность, которая выделяет их среди других светофоров. Как сообщает «Дептранс Москвы», новый тип светофоров трудно не заметить на дороге.
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4k
ProstoBoBka 40 минут назад
Если водятел за рулем, там хоть прожектором свети! Не увидит и не заметит!
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11k
Сатанеев 44 минуты назад
Думаю, козырёк от солнца всё же следует добавить
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2k
Владимир 47 минут назад
Светофоры для слабовидящих водителей?
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2k
CAIIIKA1908 57 минут назад
Хрень какая-то с лампочками.
По мне, яркости обычных светодиодных светофоров хватит за глаза, нечего слепым права выдавать.
Все эти рюшечки типа подсветок по контуру больше отвлекают, чем помогают.
И еще не надо забывать про "эффект привыкания", мне, например, неудобны указатели поворотов по типу "бегущей строки" вместо обычных мигающих.
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3k
Александр 58 минут назад
Ещё размер цифр надо увеличить.Иногда в очках даже не видно сколько время осталось.А на трассе при 120 км,они вообще бесполезны.
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184
Dmitry N Час назад
Студия Лебедева креативит)
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3k
xbrat 2 часа назад
Задумка неплохая, но без защитного козырька от солнца главное чтобы не терялась яркость днем.
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11k
kaboza 2 часа назад
Да не светофоры менять надо, а долбоящеров кастрировать котором похер на эти гирлянды(((
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343
ruslan d 2 часа назад
Красиво
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8k
Пуриц Жорж 2 часа назад
Неплохо
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Добрый Бабайка

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