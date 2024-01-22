На дорогах стали появляться светофоры нового типа

Новые светофоры проходят тестирование на пересечении Краснопресненской Набережной и улицы 1905 года в Москве. Эти светофоры видны издалека в любую погоду и время суток, что поможет автомобилистам заранее увидеть сигналы и избежать ошибок. Если испытания пройдут успешно, подобные светофоры появятся и на других улицах Москвы.