Новый Volkswagen Golf рассекретили до официальной премьеры

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Компания Volkswagen планирует представить модернизированную версию семейства Golf до конца нынешнего месяца. Однако на сайте Cochespias уже появились фотографии, дающие полное представление об изменениях в экстерьере и интерьере серийного хэтча в исполнениях GTI и GTE: портал утверждает, что они сделаны на закрытой презентации.
Хэтчбеку переработали передний бампер, изменив наполнение воздухозаборников и снабдив его характерными «клыками». Головная оптика получила доработанную форму, новые ходовые огни и диодную полосу вдоль кромки капота. Переосмыслена также «световая подпись» задних фонарей, при этом, судя по фото, её рисунок будет зависеть от комплектации.
Опубликованы также «живые» изображения интерьера, ранее уже рассекреченного самой компанией. Golf обзаведётся крупным центральным дисплеем, а на руле появятся физические кнопки вместо сенсоров.
О моторной гамме обновлённого семейства пока нет никакой информации. Ожидается, что она в целом сохранится прежней, но силовые агрегаты могут модернизировать ради снижения расхода топлива и количества вредных выбросов.
Опубликованы также «живые» изображения интерьера, ранее уже рассекреченного самой компанией. Golf обзаведётся крупным центральным дисплеем, а на руле появятся физические кнопки вместо сенсоров.
О моторной гамме обновлённого семейства пока нет никакой информации. Ожидается, что она в целом сохранится прежней, но силовые агрегаты могут модернизировать ради снижения расхода топлива и количества вредных выбросов.
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