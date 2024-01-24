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Новый Volkswagen Golf рассекретили до официальной премьеры

Новый Volkswagen Golf рассекретили до официальной премьеры

Автор:
24 января 2024 14:44
Сообщество : Автомир
Метки: Golf   Volkswagen   Автовсячина   Германия   авто   автомир   автомобили   машина   
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Компания Volkswagen планирует представить модернизированную версию семейства Golf до конца нынешнего месяца. Однако на сайте Cochespias уже появились фотографии, дающие полное представление об изменениях в экстерьере и интерьере серийного хэтча в исполнениях GTI и GTE: портал утверждает, что они сделаны на закрытой презентации.
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Метки: Golf   Volkswagen   Автовсячина   Германия   авто   автомир   автомобили   машина   
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1  комментарий
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АнтонПолднев 20 минут назад
Гольф прикольная машинка. Мне одно время пришлось поездить. Юркая, довольно мощная для своего формата, управляется отлично. На эту игрушку цена конечно грохнет в пределах не самого дешёвого китайского кроссовера, но у нас её скорее всего и не увидим.
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