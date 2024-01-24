Новый Volkswagen Golf рассекретили до официальной премьеры

Хэтчбеку переработали передний бампер, изменив наполнение воздухозаборников и снабдив его характерными «клыками». Головная оптика получила доработанную форму, новые ходовые огни и диодную полосу вдоль кромки капота. Переосмыслена также «световая подпись» задних фонарей, при этом, судя по фото, её рисунок будет зависеть от комплектации.



Опубликованы также «живые» изображения интерьера, ранее уже рассекреченного самой компанией. Golf обзаведётся крупным центральным дисплеем, а на руле появятся физические кнопки вместо сенсоров.



О моторной гамме обновлённого семейства пока нет никакой информации. Ожидается, что она в целом сохранится прежней, но силовые агрегаты могут модернизировать ради снижения расхода топлива и количества вредных выбросов.