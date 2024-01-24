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Tesla планирует производство электромобилей за 25 000$

Tesla планирует производство электромобилей за 25 000$

Автор:
24 января 2024 12:15
Сообщество : Автомир
Метки: Tesla   Автовсячина   Илон Маск   авто   автомир   автомобили   машина   электромобиль   
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Пусть не без трудностей, но электрический пикап Cybertruck встал на конвейер предприятия Tesla в Техасе, там же совершенствуются человекоподобные роботы Optimus, а следующими этапами в реализации многолетнего плана развития компании должны стать выпуск недорогого электромобиля стоимостью $25 000 и беспилотного такси.

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Метки: Tesla   Автовсячина   Илон Маск   авто   автомир   автомобили   машина   электромобиль   
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