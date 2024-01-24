Tesla планирует производство электромобилей за 25 000$

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Пусть не без трудностей, но электрический пикап Cybertruck встал на конвейер предприятия Tesla в Техасе, там же совершенствуются человекоподобные роботы Optimus, а следующими этапами в реализации многолетнего плана развития компании должны стать выпуск недорогого электромобиля стоимостью $25 000 и беспилотного такси.
Как сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники, более доступный электромобиль под условным обозначением Redwood готовится к началу серийного выпуска в середине 2025 года, и компания Tesla уже начинает формировать пул поставщиков компонентов для новой модели из расчёта объёмов выпуска в 10 000 машин в неделю. Предполагается, что построенная на платформе нового поколения машина будет компактным электрическим кроссовером. Осведомлённые источники утверждают, что новая платформа NV9X подарит жизнь как минимум двум новым моделям Tesla, и массовое производство первой будет запущено уже в июне 2025 года. Скорее всего, на первых порах машина будет производиться в Техасе, поскольку рядом с местным предприятием Tesla расположена штаб-квартира компании, и здесь проще и быстрее устранять возникающие технические проблемы.
В марте прошлого года Илон Маск (Elon Musk) обещал, что новая платформа позволит снизить себестоимость электромобилей в два раза. В мае он добавил, что компания Tesla сейчас работает над двумя новыми моделями электромобилей, которые в совокупности будут выпускаться в количестве до 5 млн штук в год. Автоматическое такси он изначально обещал представить в 2024 году, но пока сложно судить, насколько реалистичны подобные планы, с учётом не самого очевидного прогресса с развитием автопилота на моделях, оснащённых привычными для водителей органами управления. По некоторым оценкам, новые электромобили в линейке Tesla появятся лишь в 2026 году.
Компания также собирается построить предприятие в Мексике, где будут выпускать некую массовую модель электромобиля. Со временем она встанет и на конвейер предприятия в Германии. Появление новой модели в стареющей линейке электромобилей Tesla помогло бы компании лучше противостоять натиску конкурентов, наиболее активными из которых являются китайские автопроизводители.
Компания также собирается построить предприятие в Мексике, где будут выпускать некую массовую модель электромобиля. Со временем она встанет и на конвейер предприятия в Германии. Появление новой модели в стареющей линейке электромобилей Tesla помогло бы компании лучше противостоять натиску конкурентов, наиболее активными из которых являются китайские автопроизводители.
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