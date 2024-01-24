Tesla планирует производство электромобилей за 25 000$

В марте прошлого года Илон Маск (Elon Musk) обещал, что новая платформа позволит снизить себестоимость электромобилей в два раза. В мае он добавил, что компания Tesla сейчас работает над двумя новыми моделями электромобилей, которые в совокупности будут выпускаться в количестве до 5 млн штук в год. Автоматическое такси он изначально обещал представить в 2024 году, но пока сложно судить, насколько реалистичны подобные планы, с учётом не самого очевидного прогресса с развитием автопилота на моделях, оснащённых привычными для водителей органами управления. По некоторым оценкам, новые электромобили в линейке Tesla появятся лишь в 2026 году.



Компания также собирается построить предприятие в Мексике, где будут выпускать некую массовую модель электромобиля. Со временем она встанет и на конвейер предприятия в Германии. Появление новой модели в стареющей линейке электромобилей Tesla помогло бы компании лучше противостоять натиску конкурентов, наиболее активными из которых являются китайские автопроизводители.