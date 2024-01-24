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Ателье Hennessey выпустит форсированный Dodge Challenger до 1700 л.с.

Ателье Hennessey выпустит форсированный Dodge Challenger до 1700 л.с.

Автор:
24 января 2024 13:18
Сообщество : Автомир
Метки: Dodge   Hennessey   Автовсячина   Ателье   авто   автомир   автомобили   машина   спорткар   тюнинг   
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Американское тюнинг-ателье Hennessey анонсировало новый суперпроект на базе уже снятого с производства Dodge Challenger в версии SRT Demon 170. Купе, ставшее яркой точкой в биографии модели благодаря 1039-сильному мотору, получит от тюнеров ещё более мощный агрегат. При этом Hennessey не собирается модифицировать штатный V8.

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Метки: Dodge   Hennessey   Автовсячина   Ателье   авто   автомир   автомобили   машина   спорткар   тюнинг   
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2  комментария
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АнтонПолднев 51 минуту назад
Это конечно неплохо, с точки зрения инженерии. Но где реализовать такую мощность? Если создавали сугубо для драг-рейсинга, то так бы и сказали. Но, я так понимаю, что нет.
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