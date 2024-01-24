Ателье Hennessey выпустит форсированный Dodge Challenger до 1700 л.с.

По расчётам Hennessey, новый суперкар сможет проехать четверть мили за 7.9 секунды со скоростью на выходе более 280 км/ч. Тем самым он на целую секунду обгонит штатный SRT Demon 170, для которого заявлялось время 8.91 секунды.



Базой для экспериментов станет личный автомобиль главы ателье Джона Хеннесси. Всего планируется построить 12 таких суперкаров, из которых, судя по всему, для покупки доступны только 11. Ателье обещает, что двигатели с клиентских машин бережно снимут и упакуют. Таким образом, автомобиль можно будет в любое время вернуть к заводскому состоянию. До официального дебюта супер-«Демона» осталось несколько месяцев.