Ателье Hennessey выпустит форсированный Dodge Challenger до 1700 л.с.

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Американское тюнинг-ателье Hennessey анонсировало новый суперпроект на базе уже снятого с производства Dodge Challenger в версии SRT Demon 170. Купе, ставшее яркой точкой в биографии модели благодаря 1039-сильному мотору, получит от тюнеров ещё более мощный агрегат. При этом Hennessey не собирается модифицировать штатный V8.
Ателье пообещало снабдить Dodge Challenger SRT Demon двигателем мощностью более 1700 сил. Разработкой суперкара займётся новое подразделение Hennessey Special Operations, специально созданное для экстремальных проектов. Ему предстоит спроектировать для купе совершенно новый двигатель, который получит два турбонагнетателя.
По расчётам Hennessey, новый суперкар сможет проехать четверть мили за 7.9 секунды со скоростью на выходе более 280 км/ч. Тем самым он на целую секунду обгонит штатный SRT Demon 170, для которого заявлялось время 8.91 секунды.
Базой для экспериментов станет личный автомобиль главы ателье Джона Хеннесси. Всего планируется построить 12 таких суперкаров, из которых, судя по всему, для покупки доступны только 11. Ателье обещает, что двигатели с клиентских машин бережно снимут и упакуют. Таким образом, автомобиль можно будет в любое время вернуть к заводскому состоянию. До официального дебюта супер-«Демона» осталось несколько месяцев.
Базой для экспериментов станет личный автомобиль главы ателье Джона Хеннесси. Всего планируется построить 12 таких суперкаров, из которых, судя по всему, для покупки доступны только 11. Ателье обещает, что двигатели с клиентских машин бережно снимут и упакуют. Таким образом, автомобиль можно будет в любое время вернуть к заводскому состоянию. До официального дебюта супер-«Демона» осталось несколько месяцев.
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