Подсчитана стоимость ремонта китайских автомобилей после ДТП

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Издание Авторевю провело исследование, чтобы определить, сколько будет стоить восстановление различных китайских моделей авто в случае небольшого типичного ДТП. Цифры удивляют.
Для сравнения эксперты подсчитали стоимость ремонта автомобиля Lada Vesta, который обойдется всего в 80 тыс. рублей.
В то же время для восстановления Geely Monjaro потребуется 390 тыс. рублей. За ремонт Tank 500 придется заплатить 440 тыс. рублей. Это результаты, которые удалось получить после подсчета стоимости составляющих набор запчастей, включающих облицовку бампера, крыло, фару и капот. Аналогичные запчасти для кроссовера Jetour Dashing стоят уже 237 тыс. рублей, а для Changan Uni-V — 257 тыс. рублей.
Однако, и это не самые высокие суммы. Самыми дорогими для восстановления оказались автомобили Voyah. Ремонт кроссовера Dream потребует 660 тыс. рублей, а минивэна Dream — 866 тыс. рублей.
Кроме того, следует учесть, что доступность запчастей может также отличаться. Не все дилеры имеют в наличии достаточное количество запчастей. Некоторые детали для Exeed, Omoda и Tank можно купить сразу, но некоторые потребуется заказать. Для этого необходимо до 10 дней ожидания.
Для Jetour Dashing и Changan Uni-V срок ожидания запчастей может составлять от двух недель до двух месяцев.
В то же время для восстановления Geely Monjaro потребуется 390 тыс. рублей. За ремонт Tank 500 придется заплатить 440 тыс. рублей. Это результаты, которые удалось получить после подсчета стоимости составляющих набор запчастей, включающих облицовку бампера, крыло, фару и капот. Аналогичные запчасти для кроссовера Jetour Dashing стоят уже 237 тыс. рублей, а для Changan Uni-V — 257 тыс. рублей.
Однако, и это не самые высокие суммы. Самыми дорогими для восстановления оказались автомобили Voyah. Ремонт кроссовера Dream потребует 660 тыс. рублей, а минивэна Dream — 866 тыс. рублей.
Кроме того, следует учесть, что доступность запчастей может также отличаться. Не все дилеры имеют в наличии достаточное количество запчастей. Некоторые детали для Exeed, Omoda и Tank можно купить сразу, но некоторые потребуется заказать. Для этого необходимо до 10 дней ожидания.
Для Jetour Dashing и Changan Uni-V срок ожидания запчастей может составлять от двух недель до двух месяцев.
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И как это читать? как произносить?
Русский не родной?
Колониально-холуйский комплекс не дает возможности пользоваться русским языком?
На довольно распространенные в нашей стране авто - некоторые (принципе ходовые запчасти) только под заказ и тоже пара недель.
Так что сути не меняет. А ценник - ну так на весте Фара - галоген, а на китайце диодка - разница в 10 раз по стоимости.
Так что все собственно понятно.