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Подсчитана стоимость ремонта китайских автомобилей после ДТП

Подсчитана стоимость ремонта китайских автомобилей после ДТП

Автор:
24 января 2024 16:00
Сообщество : Автомир
Метки: Geely   Haval   Jetour   Omoda   Автовсячина   Китай   Лада   авто   автомир   автомобили   машина   танк   
2055
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Издание Авторевю провело исследование, чтобы определить, сколько будет стоить восстановление различных китайских моделей авто в случае небольшого типичного ДТП. Цифры удивляют.

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Метки: Geely   Haval   Jetour   Omoda   Автовсячина   Китай   Лада   авто   автомир   автомобили   машина   танк   
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7  комментариев
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1k
Злодей Час назад
Шо то фигня, шо это фигня )))
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9k
mbr 3 минуты назад
Что за дебил пишет названия китайский авто латиницей?
И как это читать? как произносить?
Русский не родной?
Колониально-холуйский комплекс не дает возможности пользоваться русским языком?
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23k
Valiko 5 минут назад
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2k
Илья 14 минут назад
Автоваз, хорошая попытка, но нет)))
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59k
dima423 18 минут назад
А чего для сравнения не указали стоимость ремонта Тойоты, Меса с Бэхой, Хундаев с Кией?)) Мне кажется там еще в разы дороже будет
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890
Данное родителями при рождении Полчаса назад
ну давайте честно... можно прям щас - но дорого, можно через 3 недели, но дешевле - это раз.
На довольно распространенные в нашей стране авто - некоторые (принципе ходовые запчасти) только под заказ и тоже пара недель.
Так что сути не меняет. А ценник - ну так на весте Фара - галоген, а на китайце диодка - разница в 10 раз по стоимости.
Так что все собственно понятно.
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226
Алексей Давыдов 36 минут назад
Херня все это) Я вот когда запчасти искал на Opel Astra GTS 3дв...вот где шоу было))
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Добрый Бабайка

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