Haval привёз своего "монстра" в Россию

Судя по фото, дилерам показали пока нерусифицированную модель — на корме вседорожника можно увидеть шильдик в виде иероглифов. Это может означать, что адаптировать внешний дизайн Monster для российского рынка Haval не планирует.



В Китае кроссовер длиной 4,78 метра оснащается двумя вариантами бензиновых моторов — полуторалитровым на 184 л.с. и объёмом 2,0 литра, развивающим 224 л.с. Работают двигатели с семиступенчатым «роботом», самая мощная версия может иметь полный привод.



С какой силовой установкой новый Haval F7 выйдет на российский рынок, пока неизвестно. Однако, учитывая, что Monster крупнее и технологичнее нынешнего F7, новинка с высокой долей вероятности окажется дороже. Актуальный F7 стоит в России от 2 399 000 до 3 299 000 рублей и также доступен с двигателями на 1,5 и 2,0 л и опциональным полным приводом.