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Haval привёз своего "монстра" в Россию

Haval привёз своего "монстра" в Россию

Автор:
21 ноября 2023 13:05
Сообщество : Автомир
Метки: Haval   Haval F7   Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   машина   
1880
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Российский офис компании Haval провёл для дилеров закрытую презентацию кроссовера F7 нового поколения. Им оказалась модель, которая в Китае носит название Monster. Продажи в нашей стране должны начаться летом следующего года.

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Метки: Haval   Haval F7   Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   машина   
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9  комментариев
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41k
Example 6.2.6 56 минут назад
Всегда можно понять что это рекламный пост, потому что нет цен из Китая, и отсутствует критика, либо она крайне снисходительная и всёпрощающая.
Поможем автору минусами..
А я ещё и цены для сравнения дам:
Стоимость Haval Monster в Китае составляет 130-167 тысяч юаней (1,6-2,06 млн рублей)
Возможно, те люди, вкусы которых весьма специфичны - подумают дважды перед тем как покупать этот кусок овна, который даже в Китае не сильно любят из-за частых поломок и ржавеющего кузова.. а у нас в добавок ко всем бедам китайских одноразовых авто, ещё и большой вопрос, как будет налажено обслуживание, поставка запчастей и прочий сервис.
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15k
Ivan Полчаса назад

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447
vozmez_die Полчаса назад
На днях попалось видео... Чувак снял на парковке какого-то торгового центра в Китае. ...Сказал, что у него есть Ютуб-канал "Максим Сотников". Так вот, 89% легкового парка- это немцы и японцы. А почти всё, что производит китайский автопром, едет в СНГ.
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16k
Совранский Час назад
это не первый китаемобиль, где сиденья и РУЧКИ дверных карт - БЕЛЫЕ!
Вы это серьезно?!!??
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6k
alex Час назад
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24k
SolomonA Час назад
Так, рычаги убрали. Когда уже педали уберут?
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1k
Илья 2 часа назад
Привезите двухлитровый атмосферный двигатель на механике или на гидравлическом автомате!
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391k
Алексей 2 часа назад
лямов 6 наверно будет стоить.не меньше
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2k
Rom 2 часа назад
О, а хорошо, что салон Аудюшный/БМВшный. Как приятно. Или не похож? )))))
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