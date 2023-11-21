Haval привёз своего "монстра" в Россию

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Российский офис компании Haval провёл для дилеров закрытую презентацию кроссовера F7 нового поколения. Им оказалась модель, которая в Китае носит название Monster. Продажи в нашей стране должны начаться летом следующего года.
Судя по фото, дилерам показали пока нерусифицированную модель — на корме вседорожника можно увидеть шильдик в виде иероглифов. Это может означать, что адаптировать внешний дизайн Monster для российского рынка Haval не планирует.
В Китае кроссовер длиной 4,78 метра оснащается двумя вариантами бензиновых моторов — полуторалитровым на 184 л.с. и объёмом 2,0 литра, развивающим 224 л.с. Работают двигатели с семиступенчатым «роботом», самая мощная версия может иметь полный привод.
С какой силовой установкой новый Haval F7 выйдет на российский рынок, пока неизвестно. Однако, учитывая, что Monster крупнее и технологичнее нынешнего F7, новинка с высокой долей вероятности окажется дороже. Актуальный F7 стоит в России от 2 399 000 до 3 299 000 рублей и также доступен с двигателями на 1,5 и 2,0 л и опциональным полным приводом.
В Китае кроссовер длиной 4,78 метра оснащается двумя вариантами бензиновых моторов — полуторалитровым на 184 л.с. и объёмом 2,0 литра, развивающим 224 л.с. Работают двигатели с семиступенчатым «роботом», самая мощная версия может иметь полный привод.
С какой силовой установкой новый Haval F7 выйдет на российский рынок, пока неизвестно. Однако, учитывая, что Monster крупнее и технологичнее нынешнего F7, новинка с высокой долей вероятности окажется дороже. Актуальный F7 стоит в России от 2 399 000 до 3 299 000 рублей и также доступен с двигателями на 1,5 и 2,0 л и опциональным полным приводом.
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Метки: Haval Haval F7 Автовсячина Китай авто автомир автомобили машина
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А я ещё и цены для сравнения дам:
Стоимость Haval Monster в Китае составляет 130-167 тысяч юаней (1,6-2,06 млн рублей)
Возможно, те люди, вкусы которых весьма специфичны - подумают дважды перед тем как покупать этот кусок овна, который даже в Китае не сильно любят из-за частых поломок и ржавеющего кузова.. а у нас в добавок ко всем бедам китайских одноразовых авто, ещё и большой вопрос, как будет налажено обслуживание, поставка запчастей и прочий сервис.
Вы это серьезно?!!??