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Lada Vesta SW Cross в камуфляже была обнаружена на дорогах Китая

Lada Vesta SW Cross в камуфляже была обнаружена на дорогах Китая

Автор:
23 октября 2023 14:19
Сообщество : Автомир
Метки: Vesta   Автовсячина   Китай   Лада   Россия   авто   автомир   автомобили   машина   универсал   
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В китайских соцсетях были опубликованы фотографии частично закамуфлированного автомобиля, на которых легко опознаётся рестайлинговая Lada Vesta SW Cross. Она ещё не продаётся даже в России. Официальных данных о том, что делает Веста в Поднебесной нет, но есть несколько гипотез.

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Метки: Vesta   Автовсячина   Китай   Лада   Россия   авто   автомир   автомобили   машина   универсал   
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3  комментария
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654
Максим Химки 5 минут назад
Значит в Китае эта версия лады выйдет раньше чем в России
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4k
Vlad 6 минут назад
Ничего не понял, чего скрыть то пытаются? Веста да и веста, уже 6 лет как выпускается
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ProFanas 57 минут назад
Какой же это камуфляж? Это роспись "под хохлому"
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