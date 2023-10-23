Lada Vesta SW Cross в камуфляже была обнаружена на дорогах Китая

Испытания компонентов не требуют наличия камуфляжа на внешних поверхностях автомобиля, но Lada Vesta SW Cross частично покрыта плёнкой с оригинальными узорами. Не исключено, что под ней спрятаны кузовные детали, которые для универсала будут выпускать в Китае. Предположение о дополнительном рестайлинге модели, ещё толком не вставшей на конвейер, признано несостоятельным. Маловероятно и то, что АВТОВАЗ решил наладить сборку Vesta в Китае. Тольяттинский автогигант пока не в состоянии удовлетворить потребности собственного внутреннего рынка. Кроме того, Lada Vesta вряд ли способна привлечь китайских покупателей на фоне обилия местных, более современных моделей даже за счёт демпинговой цены.