Lada Vesta SW Cross в камуфляже была обнаружена на дорогах Китая

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В китайских соцсетях были опубликованы фотографии частично закамуфлированного автомобиля, на которых легко опознаётся рестайлинговая Lada Vesta SW Cross. Она ещё не продаётся даже в России. Официальных данных о том, что делает Веста в Поднебесной нет, но есть несколько гипотез.
Наиболее вероятное предположение связано с возможным появлением двухпедальной версии Lada Vesta. Некоторое время назад сообщалось о достижении договорённостей между АВТОВАЗом и китайской компанией WanLiYang, которая якобы обязалась поставлять на тольяттинский конвейер вариаторы собственного производства. Таким образом, на тестовой машине, скорее всего, обкатывается связка российского двигателя и китайской трансмиссии либо полностью китайский силовой агрегат.
Ранее АВТОВАЗ использовал коробки фирмы Jatco, от которых на фоне санкций вынужден был отказаться. Если предположение о вариаторах WLY окажется верным, то Lada Vesta станет дальней родственницей кроссоверов Chery — на них трансмиссии WanLiYang применяются уже не первый год.
Ранее АВТОВАЗ использовал коробки фирмы Jatco, от которых на фоне санкций вынужден был отказаться. Если предположение о вариаторах WLY окажется верным, то Lada Vesta станет дальней родственницей кроссоверов Chery — на них трансмиссии WanLiYang применяются уже не первый год.
Испытания компонентов не требуют наличия камуфляжа на внешних поверхностях автомобиля, но Lada Vesta SW Cross частично покрыта плёнкой с оригинальными узорами. Не исключено, что под ней спрятаны кузовные детали, которые для универсала будут выпускать в Китае. Предположение о дополнительном рестайлинге модели, ещё толком не вставшей на конвейер, признано несостоятельным. Маловероятно и то, что АВТОВАЗ решил наладить сборку Vesta в Китае. Тольяттинский автогигант пока не в состоянии удовлетворить потребности собственного внутреннего рынка. Кроме того, Lada Vesta вряд ли способна привлечь китайских покупателей на фоне обилия местных, более современных моделей даже за счёт демпинговой цены.
Пятидверный кузов был анонсирован ещё на этапе перезапуска производства модели, однако Lada Vesta до сих пор сходит с конвейера только как седан. По предварительным данным, сборку универсалов АВТОВАЗ должен освоить в ноябре, а двухпедальная модификация «Весты» появится ближе к концу 2023 года либо в начале 2024-го.
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