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Китайцы показали свой флагманский внедорожник Tank 700

Китайцы показали свой флагманский внедорожник Tank 700

Автор:
15 ноября 2023 15:08
Сообщество : Автомир
Метки: Tank 700   Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   внедорожник   гибрид   машина   танк   
1898
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Официальная премьера этого гибридного внедорожника намечена на 17 ноября в рамках автосалона в Гуанчжоу, но местные СМИ успели досрочно ознакомиться с автомобилем и сделать фотографии.
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Метки: Tank 700   Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   внедорожник   гибрид   машина   танк   
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Ysik 2 часа назад
Дитя порочной любви Уаза и Гелендвагена?
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Killgrave Полчаса назад
Продукция бюро "Самоделкино и Ко"
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24k
Тигран Саркисян 47 минут назад
Какая то несуразная каракатица , плод любви буквы зю с твёрдым знаком)
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Сергей Викторович 51 минуту назад
Очередное дорогое гавно в обертке от конфетки.
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alex 57 минут назад
А чё резина родная?
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Доктор Джонс Час назад
Выглядит как угловатый Дастер на стероидах...
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