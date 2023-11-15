Китайцы показали свой флагманский внедорожник Tank 700

На продающиеся «танки» с индексами 300 и 500 новинка совсем не похожа: стилистика дизайна внедорожника ближе к сугубо китайскому Tank 400. Флагман отличается массивным передним бампером с огромными воздуховодами, «ноздрёй» на капоте, угловатыми, нарочито раздутыми колёсными арками и чуть ниспадающей линией крыши, на которой установлены сразу два аэродинамических элемента: спойлер спереди и антикрыло сзади.



Корму украсили гигантским диффузором, а распашная пятая дверь несёт на себе кожух запасного колеса. Сами колёса 22-дюймовые. В целом внешность Tank 700 отдалённо напоминает дизайн Mercedes-AMG G 63 в представлении ателье Mansory. При этом новинка крупнее как «Гелендвагена», так и Tank 500: при длине 5113 миллиметров внедорожник имеет трёхметровую колёсную базу.



В продаже Tank 700 Hi4-T появится сразу с двумя моторами — 3-литровым V6 и электродвигателем, которые совокупно обеспечат 517 л. с. и 750 Нм. Таким образом, новинка окажется первым «Танком», чья гибридная установка базируется на V6 — Tank 500 с тем же индексом использует 2-литровую турбочетвёрку. Имеется у «семисотого» и уже сертифицированная чисто бензиновая модификация с 360-сильной шестёркой и 9-ступенчатым автоматом, но в продаже она пока не появилась. По одной из версий, её отправят на экспорт, а на внутреннем рынке Tank будет предлагать лишь гибридный внедорожник.