Рестайлинговый Zeekr 001 стал ещё мощнее

Входящая в концерн Geely марка Zeekr готовит к выходу на рынок обновлённую версию электрокара 001. По данным китайских СМИ, основные характеристики модернизированной модели традиционно попали в Сеть благодаря местному министерству промышленности, и из них следует, что пятидверка должна стать мощнее, дальнобойнее и, возможно даже дешевле.

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У моноприводных 001 появится новейшая батарея Golden Brick, которую фирма анонсировала в середине декабря. Литий-железо-фосфатный аккумулятор в теории должен быть дешевле актуальных сейчас для модели никель-кобальт-марганцевых батарей. Кроме того, Zeekr обещала новому хранилищу энергии высокую плотность и сверхскоростную зарядку. Тем самым базовые 001 могут стать не только доступнее, но и дальнобойнее нынешних.



Топовая модификация стандартного 001 в дополнение к двигателю на задней оси получит передний мотор на 367 сил. Таким образом, совокупная отдача силовой установки полноприводного лифтбека достигнет 788 л. с., почти на 250 сил больше, чем сейчас.



При этом внешность Zeekr 001 переработали точечно: изменения в экстерьере сводятся к переднему бамперу с развитым воздухозаборником и колёсным дискам иного дизайна. На сертификационных фото засветился также электрокар в новом, сдержанном зелёном цвете кузова. Китайские СМИ сообщают, что модель переживёт лёгкие эргономические изменения и в салоне, но пока подробностей по этому поводу нет.



Примечательно, что стандартные 001, по сути, приблизили как по дизайну, так и по характеристикам к недавней новинке — Zeekr 001 после рестайлинга сохранит заднеприводную одномоторную версию. Однако вместо нынешнего 272-сильного двигателя на неё установят мотор, уже применённый на недавней новинке — седане 007. Этот агрегат развивает 421 л. с.У моноприводных 001 появится новейшая батарея Golden Brick, которую фирма анонсировала в середине декабря. Литий-железо-фосфатный аккумулятор в теории должен быть дешевле актуальных сейчас для модели никель-кобальт-марганцевых батарей. Кроме того, Zeekr обещала новому хранилищу энергии высокую плотность и сверхскоростную зарядку. Тем самым базовые 001 могут стать не только доступнее, но и дальнобойнее нынешних.Топовая модификация стандартного 001 в дополнение к двигателю на задней оси получит передний мотор на 367 сил. Таким образом, совокупная отдача силовой установки полноприводного лифтбека достигнет 788 л. с., почти на 250 сил больше, чем сейчас.При этом внешность Zeekr 001 переработали точечно: изменения в экстерьере сводятся к переднему бамперу с развитым воздухозаборником и колёсным дискам иного дизайна. На сертификационных фото засветился также электрокар в новом, сдержанном зелёном цвете кузова. Китайские СМИ сообщают, что модель переживёт лёгкие эргономические изменения и в салоне, но пока подробностей по этому поводу нет.Примечательно, что стандартные 001, по сути, приблизили как по дизайну, так и по характеристикам к недавней новинке — суперкару 001 FR , четыре мотора которого развивают 1265 сил. Как именно скажется уменьшение дистанции между флагманской версией и стандартными пятидверками, покажет рынок. Дата старта продаж обновлённого 001 пока не названа.

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