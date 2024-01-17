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Рестайлинговый Zeekr 001 стал ещё мощнее

Рестайлинговый Zeekr 001 стал ещё мощнее

Автор:
17 января 2024 18:01
Сообщество : Автомир
Метки: Geely   Zeekr   Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   гиперкар   машина   спорткар   электромобиль   
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Входящая в концерн Geely марка Zeekr готовит к выходу на рынок обновлённую версию электрокара 001. По данным китайских СМИ, основные характеристики модернизированной модели традиционно попали в Сеть благодаря местному министерству промышленности, и из них следует, что пятидверка должна стать мощнее, дальнобойнее и, возможно даже дешевле.
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Метки: Geely   Zeekr   Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   гиперкар   машина   спорткар   электромобиль   
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8  комментариев
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843
АртемШишков 2 часа назад
Кто-то гроши отрабатывает рекламой этого гомна к которому запчастей не купить практически!
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68k
Андрей Полчаса назад
На Фишках последнее время рекламируют "китайцев". И всё бы ничего, но - премиальные бренды, как будто здесь собрались маски, цукерматьегоберги и прочие гейтвоюматьтсы. Ценники на эти понтовозы начинаются от 5 лямов и уходят в подпространство.
Для кого стараются?
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61k
Олег 39 минут назад
Если мне это говно подарят без права отказаться..... расскажите мне сколько суток я на нём буду ехать из Москвы в Сочи? Где я ошибаюсь? До Воронежа он дай Бог чтоб дотянул.... потом вторые сутки до Ростова.... третьи сутки Краснодар....и по серпантинам до Сочи..... а до Красной поляны уже снова не дотянет четыре- ПЯТЬ ночей в гостинице плюс искать розетки....
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1k
Glassy 2 часа назад
Кайен, ты ли это?
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4k
AlekZzz 2 часа назад
На днях 001 заезжал сделать ремонт прокола в колесе, заметил что на передней стойке написано made in Germany)
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