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АвтоВАЗ зарегистрировал новый автомобильный бренд X. Соответствующая информация появилась в открытой базе Федерального института промышленной собственности. Ранее о планах по запуску нового бренда сообщал глава АвтоВАЗа Максим Соколов.
Представлены первые изображения торговой марки нового бренда X. Логотип появится на новых автомобилях Lada от АвтоВАЗа.
Возможно, новый бренд X будет использоваться для продвижения моделей, отличных от уже существующих в линейке Lada. Заявка на регистрацию охватывает широкий спектр продукции и услуг, связанных с автомобилями (автомобили, запчасти и компоненты, услуги по ремонту и обслуживанию, игрушки и радиоуправляемые модели), что может указывать на амбициозные планы завода. Однако, пока информация о новом бренде и его моделях остается ограниченной.
Компания «АвтоВАЗ» планирует выпустить новую линейку автомобилей бренда X, в которой будут присутствовать седаны и кроссоверы классов C и D. Они будут иметь более доступную цену, чем китайские автомобили, но дороже, чем автомобили Lada. В качестве потенциальных партнеров по производству этих автомобилей рассматриваются компании FAW, Chery и Dongfeng.
Компания «АвтоВАЗ» планирует выпустить новую линейку автомобилей бренда X, в которой будут присутствовать седаны и кроссоверы классов C и D. Они будут иметь более доступную цену, чем китайские автомобили, но дороже, чем автомобили Lada. В качестве потенциальных партнеров по производству этих автомобилей рассматриваются компании FAW, Chery и Dongfeng.
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Метки: X Автовсячина Китай Лада Россия авто автомир автомобили машина
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