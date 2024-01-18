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АвтоВАЗ зарегистрировал новый автомобильный бренд - «X»

АвтоВАЗ зарегистрировал новый автомобильный бренд - «X»

Автор:
18 января 2024 16:24
Сообщество : Автомир
Метки: X   Автовсячина   Китай   Лада   Россия   авто   автомир   автомобили   машина   
1889
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АвтоВАЗ зарегистрировал новый автомобильный бренд X. Соответствующая информация появилась в открытой базе Федерального института промышленной собственности. Ранее о планах по запуску нового бренда сообщал глава АвтоВАЗа Максим Соколов.

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Метки: X   Автовсячина   Китай   Лада   Россия   авто   автомир   автомобили   машина   
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15  комментариев
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3k
Илья 2 часа назад
А чего не Z?
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2k
Андерсен Секунду назад
Ну все! Шильдик сделали, осталось только начать на китайцев их лепить. Ща попрет!
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5k
sirv 3 минуты назад
Интересно, на какого китайца это повесят?
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20
ArtKr 10 минут назад
надо было исконно русскую букву "Г" брендом сделать
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2k
LehaBoroda 14 минут назад
ничего не меняется, как было Хрень так и стало
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1k
Андрей Кузнецов 24 минуты назад
это же русская буква ? " хэ "? . ну, как корабль назовёшь, так он и поплывёт... или всё-таки не русское "икс" ? Прямо "Принцесса цирка " )))
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18k
Шуруп 24 минуты назад
X**.
X****.
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966
ProFanas Полчаса назад
Опять DACIA в основе будет?
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35k
Fat Lynx 40 минут назад
Логотип ни о чем... абстрактная ху*та на китайский манер.
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683
Purple_Bear 49 минут назад
А чо не ctrl+X - ctrl+V? Это в духе автотаза. Ничего своего, всё-то бы откуда-то вырезать, потом вставить.
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89k
Доктор Джонс 54 минуты назад
Последнее время ВОЗ талдычит про новую опасную "Болезнь Х"...
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369
gvg 56 минут назад
Они лучше что-нибудь для безопасности авто изобрели и запатентовали.
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17k
Алексей Час назад
Ссылка www.youtube.com
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2k
александр 2 часа назад
Лада и раньше была "Х"
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