АвтоВАЗ зарегистрировал новый автомобильный бренд - «X»

Возможно, новый бренд X будет использоваться для продвижения моделей, отличных от уже существующих в линейке Lada. Заявка на регистрацию охватывает широкий спектр продукции и услуг, связанных с автомобилями (автомобили, запчасти и компоненты, услуги по ремонту и обслуживанию, игрушки и радиоуправляемые модели), что может указывать на амбициозные планы завода. Однако, пока информация о новом бренде и его моделях остается ограниченной.



Компания «АвтоВАЗ» планирует выпустить новую линейку автомобилей бренда X, в которой будут присутствовать седаны и кроссоверы классов C и D. Они будут иметь более доступную цену, чем китайские автомобили, но дороже, чем автомобили Lada. В качестве потенциальных партнеров по производству этих автомобилей рассматриваются компании FAW, Chery и Dongfeng.