Рейтинг самых популярных китайских автомобилей в России

Лидером по продажам в России в 2023 году стал кроссовер Chery Tiggo 7 Pro, который был продан в количестве 20546 штук.



На втором месте расположился другой китайский кроссовер Haval Jolion, который продали в количестве 19319 штук.



Третье место занимает Geely Coolray. На долю этого кроссовера в первом полугодии этого года пришлось 17327 продаж.



Далее идут Omoda C5 (13438 шт.) и Chery Tiggo 4 Pro (11469 шт.)



Представленная выше пятерка сильно оторвалась от других моделей. Так, например, идущие на 5 и 6 месте Geely Atlas Pro и Haval F7X были проданы в количестве 6962 и 6905 штук соответственно.