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Рейтинг самых популярных китайских автомобилей в России

Рейтинг самых популярных китайских автомобилей в России

Автор:
01 августа 2023 13:51
Сообщество : Автомир
Метки: Byd   Chery   Gac   Geely   Haval   Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   машина   
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На данный момент в России представлено более двух десятков китайских автомобильных брендов и на их долю приходится 40% российского авторынка. За полгода в России было продано 170 710 новых автомобилей из Китая.

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Метки: Byd   Chery   Gac   Geely   Haval   Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   машина   
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9  комментариев
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50k
turyst 43 минуты назад

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32k
Ego sum qui sum Минуту назад
Машины китайцы стали делать очень хорошо, корейцев давно переплюнули.
Но цены пугающие. Вот это красавица стоит почти 5 лямов
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6k
Vladimir 5 минут назад
Моя десятилетняя Шевроле еще отвезет на похороны всех этих китайцев.
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3k
Александр 7 минут назад
У меня хавалка джойлион. ))) я в рейтинге)))
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10k
Борис Карабанов Полчаса назад
Теперь, возможно, спектр автомобилей расширится. Может быть, Буркина-Фасо или Зимбабве тоже станут производить и поставлять в Россию автомобили. Неплохо бы. Только, опять же, цена, цена, цена...
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7k
Николай 40 минут назад
Ну а как по другому, свято место не бывает пусто...
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12k
Евгений 53 минуты назад
"На данный момент в России представлено более двух десятков китайских автомобильных брендов и на их долю приходится 40% российского авторынка. За полгода в России было продано 170 710 новых автомобилей из Китая."
____________________________________

По состоянию на январь 2022 года в России насчитывалось 30 автомобильных концернов и 49 марок легковых и легких коммерческих автомобилей. В докоронавирусный 2019 год в стране продали более 1,7 миллиона автомобилей (данные Комитета автопроизводителей АЕБ).

В 2020-м, когда действовали самые жесткие карантинные меры, дилеры реализовали почти 1,6 миллиона машин (-9,1 процента относительно результата 2020-го). В 2021-м, когда коронавирусные ограничения сняли, но автомобильная промышленность страдала от последствий пандемии глобального дефицита микрочипов россияне купили 1,66 миллиона легковых и легких коммерческих автомобилей (+4,3 процента).
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87k
7guest 53 минуты назад
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1k
Друг Час назад
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