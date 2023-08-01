Рейтинг самых популярных китайских автомобилей в России

1805
2
На данный момент в России представлено более двух десятков китайских автомобильных брендов и на их долю приходится 40% российского авторынка. За полгода в России было продано 170 710 новых автомобилей из Китая.
Лидером по продажам в России в 2023 году стал кроссовер Chery Tiggo 7 Pro, который был продан в количестве 20546 штук.
На втором месте расположился другой китайский кроссовер Haval Jolion, который продали в количестве 19319 штук.
Третье место занимает Geely Coolray. На долю этого кроссовера в первом полугодии этого года пришлось 17327 продаж.
Далее идут Omoda C5 (13438 шт.) и Chery Tiggo 4 Pro (11469 шт.)
Представленная выше пятерка сильно оторвалась от других моделей. Так, например, идущие на 5 и 6 месте Geely Atlas Pro и Haval F7X были проданы в количестве 6962 и 6905 штук соответственно.
На втором месте расположился другой китайский кроссовер Haval Jolion, который продали в количестве 19319 штук.
Третье место занимает Geely Coolray. На долю этого кроссовера в первом полугодии этого года пришлось 17327 продаж.
Далее идут Omoda C5 (13438 шт.) и Chery Tiggo 4 Pro (11469 шт.)
Представленная выше пятерка сильно оторвалась от других моделей. Так, например, идущие на 5 и 6 месте Geely Atlas Pro и Haval F7X были проданы в количестве 6962 и 6905 штук соответственно.
Также можно отметить модели китайских автомобилей, которые продаются на российском рынке хуже всего. BYD TANG — антилидер рейтинга. Он занимает последнее 50-е место. За полгода в России было продано всего 83 автомобиля. Ненамного лучше показатели у автомобилей GAC GS5 и Geely Emgrand, на долю которых приходится по 86 и 87 проданных автомобиля соответственно.
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Но цены пугающие. Вот это красавица стоит почти 5 лямов
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По состоянию на январь 2022 года в России насчитывалось 30 автомобильных концернов и 49 марок легковых и легких коммерческих автомобилей. В докоронавирусный 2019 год в стране продали более 1,7 миллиона автомобилей (данные Комитета автопроизводителей АЕБ).
В 2020-м, когда действовали самые жесткие карантинные меры, дилеры реализовали почти 1,6 миллиона машин (-9,1 процента относительно результата 2020-го). В 2021-м, когда коронавирусные ограничения сняли, но автомобильная промышленность страдала от последствий пандемии глобального дефицита микрочипов россияне купили 1,66 миллиона легковых и легких коммерческих автомобилей (+4,3 процента).