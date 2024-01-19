Кастом Willys 1932 года с деталями от военных самолётов выставят на торги

Кастомайзеры разработали для кастома раму оригинальной конструкции. На ней размещён укороченный кузов донора, сдвинутый вперёд вместе с моторным отсеком ради того, чтобы хот-род выглядел как пикап. Крышу кабины занизили на 50 миллиметров. Позади неё размещено сцепное устройство, к которому крепится прицеп-багажник. Исходником для него послужила настоящая топливная цистерна начала прошлого века.



В подвеске Low Standart задействованы компоненты мосты и рессоры Ford, а также винтажные колёсные диски на 18 дюймов спереди и 20 дюймов сзади вместе с современными тормозами Wilwood.



В движение хот-род приводится необычным для такого рода самоделок двигателем. Это 2,2-литровый дизель Nissan серии SD22, которую сама японская компания применяла в 1970-х и начале 1980-х. Нынешняя отдача мотора не уточняется, в заводском варианте он развивал до 80 л.с.



В кабину кастомайзеры установили кресла от американского военного самолёта B-25. Вместо рычага пятиступенчатой механической коробки использован рычаг управления дроссельной заслонкой бомбардировщика Bristol Blenheim образца 1930-х. Наконец, на рулевой колонке закреплён штурвал от гражданского Convair 440, при этом из приборов имеется только указатель скорости. Он работает по авиационному принципу — за счёт так называемой трубки Пито, которая оценивает скорость по давлению встречного воздуха.