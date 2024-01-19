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Кастом Willys 1932 года с деталями от военных самолётов выставят на торги

Кастом Willys 1932 года с деталями от военных самолётов выставят на торги

Автор:
19 января 2024 15:38
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   
859
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На аукционе Barrett-Jackson выставят на продажу оригинальный кастом с собственным названием Low Standart. Это проект американской студии Eddie's Rod&Custom из Гайаваты, штат Айова, на базе одной из моделей Willys образца 1932 года. Хот-род стилизован под служебную машину аэропортов — к нему прилагается прицеп для багажа, выполненный в виде топливной канистры. Кроме того, в салоне автомобиля использованы детали от настоящих военных самолётов.
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Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   
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