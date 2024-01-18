Один из 15 выпущенных Porsche 911 Strosek 1994 выставят на аукцион

Традицией ателье Strosek было использование в названиях своих автомобилей слова Mega. Выставленный на продажу Mega Speedster базируется на заводском спидстере Porsche, который, в свою очередь, основан на 911 Carrera 2 в кузове 964. Porsche собрала только 936 таких спорткаров, из которых для рынка США было предназначено 427 единиц.



Витторио Штрозек разработал для Porsche 911 Speedster собственный кузов с расширенными колёсными арками и оригинальным оформлением передней части, главным отличительным признаком которой стала очень компактная светотехника. Кроме того, Strosek Mega Speedster отличается перенастроенной подвеской с 17-дюймовыми колёсными дисками OZ и новой отделкой интерьера, в котором сохранены штатные заводские кресла Recaro.



Спидстер укомплектован штатным 3,6-литровым «оппозитником» на 360 л.с. в сочетании с пятиступенчатой механической коробкой и был способен ускориться до 100 км/ч примерно за 6 секунд.



В январе прошлого года на продажу выставляли ещё один спорткар от Strosek под названием Mega 30. Это купе на базе Porsche 911 в кузове 964 с чуть менее радикально переработанной внешностью, а также модернизированными салоном и силовым агрегатом. Просили за спорткар 300 тысяч евро.