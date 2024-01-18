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Один из 15 выпущенных Porsche 911 Strosek 1994 выставят на аукцион

Один из 15 выпущенных Porsche 911 Strosek 1994 выставят на аукцион

Автор:
18 января 2024 13:44
Сообщество : Автомир
Метки: Porsche   Porsche 911   Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   машина   тюнинг   
934
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На аукцион Mecum в этом месяце будет выставлен необычный спорткар Strosek Mega Speedster. Это работа ателье Витторио Штрозека, которое выпустило всего 15 подобных машин. С 1994 года спидстер проехал лишь 9,5 тысячи километров, выручить за автомобиль рассчитывают от 300 до 350 тысяч долларов.
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Метки: Porsche   Porsche 911   Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   машина   тюнинг   
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2  комментария
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814
Сосед ватажный 41 минуту назад
Бомба! Особенно если поместить его снова в 1994. Да и меня, в общем-то
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33k
Ego sum qui sum 2 минуты назад
крохотные глазенки его несколько портят
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