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Дилерам придётся делать скидки на новые автомобили из-за переполненных складов

Дилерам придётся делать скидки на новые автомобили из-за переполненных складов

Автор:
19 января 2024 12:40
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   дилер   машина   скидки   
1045
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Запасы нераспроданных новых автомобилей на складах крупных дилерских сетей достигли максимума с начала 2022 года. Предполагается, что реализовывать накопленные машины дилеры будут при помощи скидок.

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Метки: Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   дилер   машина   скидки   
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12  комментариев
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8k
Влад 22 минуты назад
вот честно. я не бедный. но я хз что это тза олигархи которые сейчас новые машины покупают! и главное зачем!? (имею ввиду за такие деньги)
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2k
РАТНИК Полминуты назад
Машины подорожали более чем на 100 % , а теперь они хотят сделать скидку процентов 5 и вопить во всех сми о снижении цен - это чисто еврейская хуцпа. Все торгаши просто лжецы и обманщики - пока не будет регулирования цен как при Сталине - оборзевшие спекулянты будут вешать лапшу на уши и плакаться как им плохо.
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857
Шурман 56 секунд назад
Тем временем в Европе , хочешь новую бибку и не в базе то жди от 6-12 месяцев , мы заказали машину в БМВ еще в прошлом году в апреле , вчера возил свою на сервис и спрашиваю когда уже получу новую а вы старую заберете ? мне в ответ ну пока не пришла как только так сразу .
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430
А П Минуту назад
Тут на маркетплейсах(не скажу каких) начали тачки продавать.

Особенно радует кнопка "купить в один клик"
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7k
V2.Smirnov 4 минуты назад
Двухмесячный объем продаж - это ерунда. Тут на фишках не так давно новости были, что у некоторых производителей по всему миру затоваривание на годовые объемы.
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26k
sssss3 5 минут назад
Гы-гы, "онология" пришла на ум.
Уже много лет кричат - цена на квартиры рухнет, затоварка, ничего не продаётся, квартиры пустые стоят, вот-вот будут грандиозные скидки.....
Ага, держите карман шире.....
Есть скидки, сначала подняли ценник +50%, потом скинули 25%
налетАй-торопИсь, покупАй живопИсь.!!!
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8k
vasilykopkov 11 минут назад
"Эксперты" просто плохо знают наших автодилеров. Их жадность не поддаётся логике. Пусть авто стоят хоть два года, цену никто не скинет...
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10k
Алексей 12 минут назад
Даже если дилер сделает скидку размером в свою наценку и расходы они нахер не нужны по такой цене
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33k
Ego sum qui sum Полчаса назад
не, жадность победит
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4k
Василий Афиногенов 52 минуты назад
ога,разбежались!так они и сделают скидки.скорее зажмут,будут дожидаться повышения пошлин и повышения утилизационного сбора
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