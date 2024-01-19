Дилерам придётся делать скидки на новые автомобили из-за переполненных складов

Затоваривание происходит из-за изменений в экономике. Повышение ключевой ставки повлияло на стоимость кредитов, а рост утильсбора — на цену самих автомобилей. Поэтому эксперты отрасли отмечают снижение покупательской активности. Между тем на склады дилеров продолжают поступать автомобили, заказанные ещё в середине прошлого года. В итоге сейчас складские запасы в некоторых сетях достигают двухмесячных объёмов продаж.



Источники издания предполагают, что до тех пор, пока объёмы поставок не будут скорректированы, дилерам придётся сокращать собственную маржу и предлагать различные скидки и акции, чтобы освободить складские площадки под новые поступления.