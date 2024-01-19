Дилерам придётся делать скидки на новые автомобили из-за переполненных складов

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Запасы нераспроданных новых автомобилей на складах крупных дилерских сетей достигли максимума с начала 2022 года. Предполагается, что реализовывать накопленные машины дилеры будут при помощи скидок.
Затоваривание происходит из-за изменений в экономике. Повышение ключевой ставки повлияло на стоимость кредитов, а рост утильсбора — на цену самих автомобилей. Поэтому эксперты отрасли отмечают снижение покупательской активности. Между тем на склады дилеров продолжают поступать автомобили, заказанные ещё в середине прошлого года. В итоге сейчас складские запасы в некоторых сетях достигают двухмесячных объёмов продаж.
Источники издания предполагают, что до тех пор, пока объёмы поставок не будут скорректированы, дилерам придётся сокращать собственную маржу и предлагать различные скидки и акции, чтобы освободить складские площадки под новые поступления.
Источники издания предполагают, что до тех пор, пока объёмы поставок не будут скорректированы, дилерам придётся сокращать собственную маржу и предлагать различные скидки и акции, чтобы освободить складские площадки под новые поступления.
О затоваривании складов сообщалось ещё в середине декабря. Аналитики подсчитали, что у дилеров на конец года должно оставаться примерно 175 тысяч нераспроданных автомобилей китайского происхождения. Однако пока о каких-то серьёзных изменениях в ценовой политике представительства брендов не сообщали. При этом по итогам 2023 года Китай стал мировым лидером по объёмам экспорта автомобилей — главным образом, благодаря России.
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Метки: Автовсячина Китай авто автомир автомобили дилер машина скидки
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Уже много лет кричат - цена на квартиры рухнет, затоварка, ничего не продаётся, квартиры пустые стоят, вот-вот будут грандиозные скидки.....
Ага, держите карман шире.....
Есть скидки, сначала подняли ценник +50%, потом скинули 25%
налетАй-торопИсь, покупАй живопИсь.!!!