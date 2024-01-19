Hyundai представила аэротакси, которое планирует запустить в серийное производство

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Подразделение Supernal концерна Hyundai продемонстрировало новую итерацию аэротакси, которое разрабатывает уже несколько лет. Коптер с кодовым обозначением S-A2 рассчитан на короткие перелёты и может перевозить до четырёх пассажиров, не считая пилота. К серийному производству таких такси Hyundai планирует приступить уже в 2028 году.
Hyundai S-A2 представляет собой капсулу, подвешенную под пилонами с винтами и снабжённую хвостовым оперением. Винты могут менять угол наклона и работать как на изменение высоты, так и на движение вперёд.
Пока известны лишь самые общие характеристики. eVTOL будет подниматься на высоту до 450 метров, а его крейсерская скорость составит порядка 200 км/ч. Проект разрабатывается для перевозок на близкие расстояния от 40 до 60 километров и тем самым ориентирован в основном на использование в городах. Hyundai утверждает, что генерируемый двигателями шум по интенсивности сопоставим с шумом крупной бытовой техники и полёт S-A2 не будут мешать жителям высотных зданий.
Запас хода eVTOL не уточняется. Компания заявила лишь, что работает над применением на аэротакси технологии сменных батарей, чтобы в ходе эксплуатации коптеры не теряли время на зарядку.
Пока известны лишь самые общие характеристики. eVTOL будет подниматься на высоту до 450 метров, а его крейсерская скорость составит порядка 200 км/ч. Проект разрабатывается для перевозок на близкие расстояния от 40 до 60 километров и тем самым ориентирован в основном на использование в городах. Hyundai утверждает, что генерируемый двигателями шум по интенсивности сопоставим с шумом крупной бытовой техники и полёт S-A2 не будут мешать жителям высотных зданий.
Запас хода eVTOL не уточняется. Компания заявила лишь, что работает над применением на аэротакси технологии сменных батарей, чтобы в ходе эксплуатации коптеры не теряли время на зарядку.
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все новости в будущем времени и тупо набор 3д рендеров или эскизов
очевидно же что очередные откаты и распил
з.ы. коммент честно с3.14зжен из любой новости про Россию
Довести до серийного производства такой аппарат буде непросто.
Вас ожидает белый Hyundai S-A2, пилот Абдыжапар Осмоналиев, (117 сбитых птиц), ни пуха вам, ни пера...