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Hyundai представила аэротакси, которое планирует запустить в серийное производство

Hyundai представила аэротакси, которое планирует запустить в серийное производство

Автор:
19 января 2024 13:21
Сообщество : Автомир
Метки: Hyundai   Автовсячина   Корея   Такси   авто   автомир   автомобили   аэротакси   летательный аппарат   машина   
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Подразделение Supernal концерна Hyundai продемонстрировало новую итерацию аэротакси, которое разрабатывает уже несколько лет. Коптер с кодовым обозначением S-A2 рассчитан на короткие перелёты и может перевозить до четырёх пассажиров, не считая пилота. К серийному производству таких такси Hyundai планирует приступить уже в 2028 году.

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Метки: Hyundai   Автовсячина   Корея   Такси   авто   автомир   автомобили   аэротакси   летательный аппарат   машина   
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7  комментариев
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17k
Совранский 2 часа назад
Я конечно давно закончил институт им. Циолковского, но: - Винты могут менять угол наклона и работать как на изменение высоты, так и на движение вперёд.© - прям ОЧ интересно, как они этот ключевой узел смогут реализовать не в программе модели!
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4k
poбт 12 минут назад
вот почему у них всегда так?
все новости в будущем времени и тупо набор 3д рендеров или эскизов

очевидно же что очередные откаты и распил

з.ы. коммент честно с3.14зжен из любой новости про Россию
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13k
Проктолог-иллюзионист Час назад
Я, конечно, дилетант, но что-то мне кажется, что подъемные винты создадут момент вращения на опрокидывание. Либо у него сильно смещен вперед центр тяжести, но тогда хвост полый что ли?
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8k
vasilykopkov Час назад
Ну, пока это только концепт в 3D модели.
Довести до серийного производства такой аппарат буде непросто.
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33k
Ego sum qui sum 2 часа назад
Лет через 5 в яндекс такси:
Вас ожидает белый Hyundai S-A2, пилот Абдыжапар Осмоналиев, (117 сбитых птиц), ни пуха вам, ни пера...
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