Hyundai представила аэротакси, которое планирует запустить в серийное производство

Hyundai S-A2 представляет собой капсулу, подвешенную под пилонами с винтами и снабжённую хвостовым оперением. Винты могут менять угол наклона и работать как на изменение высоты, так и на движение вперёд.



Пока известны лишь самые общие характеристики. eVTOL будет подниматься на высоту до 450 метров, а его крейсерская скорость составит порядка 200 км/ч. Проект разрабатывается для перевозок на близкие расстояния от 40 до 60 километров и тем самым ориентирован в основном на использование в городах. Hyundai утверждает, что генерируемый двигателями шум по интенсивности сопоставим с шумом крупной бытовой техники и полёт S-A2 не будут мешать жителям высотных зданий.



Запас хода eVTOL не уточняется. Компания заявила лишь, что работает над применением на аэротакси технологии сменных батарей, чтобы в ходе эксплуатации коптеры не теряли время на зарядку.