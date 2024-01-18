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Багги из кинофильма Форсаж пустят с молотка

Багги из кинофильма Форсаж пустят с молотка

Автор:
18 января 2024 12:48
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Аукцион   Джейсон Стейтем   Форсаж   авто   автомир   автомобили   багги   машина   
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На аукционе Bring a Trailer идут торги за багги Fast Attack, который построили для съёмок вышедшей на экраны в 2015 году седьмой части к/ф Форсаж. Наиболее известные автомобили из фильмов нередко уходят с аукционов за рекордные суммы. Но этот внедорожник, похоже, не интересует коллекционеров, несмотря на то, что на нём ездил Джейсон Стейтем. Аукцион должен завершиться уже сегодня и за авто предлагают всего 35 тысяч долларов.
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Метки: Автовсячина   Аукцион   Джейсон Стейтем   Форсаж   авто   автомир   автомобили   багги   машина   
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2  комментария
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30k
BuG Час назад
Автомат конечно не 3 ступенчатый, это просто несколько режимов селектора ограничивающих допустимую ступень.
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Элек Мек 42 минуты назад
Нормальное точило по е.б.е.н.я.м ездить.
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