Багги из кинофильма Форсаж пустят с молотка

Багги отметился участием только в одной сцене, но зато одной из самых эффектных в истории «Форсажей» — погоне, которая началась после десантирования команды Торетто из самолёта вместе с их автомобилями.



Считается, что для кино построили шесть идентичных экземпляров Fast Attack, но съёмочный процесс пережили только три из них. Один багги кочует по музеям: автомобиль успел побывать, к примеру, в собрании Volo Cars и, по последним данным, обитает в Movie Central. Судьба второго неизвестна, третий принадлежит частникам, которые периодически пытаются от него избавиться.



Fast Attack построен на кастомном шасси со стеклопластиковыми панелями кузова. Внедорожник укомплектован 6.2-литровым мотором GM (по слухам, на 500 сил) в сочетании с 3-ступенчатым автоматом и неразрезным задним мостом. В подвеске использованы амортизаторы с выносными бачками и гидравлические отбойники. На дорогу багги опирается 27-дюймовой резиной General Grabber на 17-дюймовых дисках.



В аскетичном салоне, помимо каркаса безопасности, установлены гоночные ковши и руль Sparco, а из приборов имеются лишь датчики давления масла, температуры охлаждающей жидкости и напряжения. Нет ни спидометра, ни одометра, поэтому общий пробег Fast Attack неизвестен. Кроме того, автомобилю запрещено выезжать на дороги общего пользования — вообразить себя Декардом Шоу можно будет только на бездорожье.



В 2022 году этот багги уже пытались продавать: Fast Attack выставляли на аукцион Mecum, рассчитывая выручить хотя бы 30 тысяч долларов, но покупателя не нашлось.