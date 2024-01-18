Багги из кинофильма Форсаж пустят с молотка

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На аукционе Bring a Trailer идут торги за багги Fast Attack, который построили для съёмок вышедшей на экраны в 2015 году седьмой части к/ф Форсаж. Наиболее известные автомобили из фильмов нередко уходят с аукционов за рекордные суммы. Но этот внедорожник, похоже, не интересует коллекционеров, несмотря на то, что на нём ездил Джейсон Стейтем. Аукцион должен завершиться уже сегодня и за авто предлагают всего 35 тысяч долларов.
Багги отметился участием только в одной сцене, но зато одной из самых эффектных в истории «Форсажей» — погоне, которая началась после десантирования команды Торетто из самолёта вместе с их автомобилями.
Считается, что для кино построили шесть идентичных экземпляров Fast Attack, но съёмочный процесс пережили только три из них. Один багги кочует по музеям: автомобиль успел побывать, к примеру, в собрании Volo Cars и, по последним данным, обитает в Movie Central. Судьба второго неизвестна, третий принадлежит частникам, которые периодически пытаются от него избавиться.
Fast Attack построен на кастомном шасси со стеклопластиковыми панелями кузова. Внедорожник укомплектован 6.2-литровым мотором GM (по слухам, на 500 сил) в сочетании с 3-ступенчатым автоматом и неразрезным задним мостом. В подвеске использованы амортизаторы с выносными бачками и гидравлические отбойники. На дорогу багги опирается 27-дюймовой резиной General Grabber на 17-дюймовых дисках.
В аскетичном салоне, помимо каркаса безопасности, установлены гоночные ковши и руль Sparco, а из приборов имеются лишь датчики давления масла, температуры охлаждающей жидкости и напряжения. Нет ни спидометра, ни одометра, поэтому общий пробег Fast Attack неизвестен. Кроме того, автомобилю запрещено выезжать на дороги общего пользования — вообразить себя Декардом Шоу можно будет только на бездорожье.
В 2022 году этот багги уже пытались продавать: Fast Attack выставляли на аукцион Mecum, рассчитывая выручить хотя бы 30 тысяч долларов, но покупателя не нашлось.
Считается, что для кино построили шесть идентичных экземпляров Fast Attack, но съёмочный процесс пережили только три из них. Один багги кочует по музеям: автомобиль успел побывать, к примеру, в собрании Volo Cars и, по последним данным, обитает в Movie Central. Судьба второго неизвестна, третий принадлежит частникам, которые периодически пытаются от него избавиться.
Fast Attack построен на кастомном шасси со стеклопластиковыми панелями кузова. Внедорожник укомплектован 6.2-литровым мотором GM (по слухам, на 500 сил) в сочетании с 3-ступенчатым автоматом и неразрезным задним мостом. В подвеске использованы амортизаторы с выносными бачками и гидравлические отбойники. На дорогу багги опирается 27-дюймовой резиной General Grabber на 17-дюймовых дисках.
В аскетичном салоне, помимо каркаса безопасности, установлены гоночные ковши и руль Sparco, а из приборов имеются лишь датчики давления масла, температуры охлаждающей жидкости и напряжения. Нет ни спидометра, ни одометра, поэтому общий пробег Fast Attack неизвестен. Кроме того, автомобилю запрещено выезжать на дороги общего пользования — вообразить себя Декардом Шоу можно будет только на бездорожье.
В 2022 году этот багги уже пытались продавать: Fast Attack выставляли на аукцион Mecum, рассчитывая выручить хотя бы 30 тысяч долларов, но покупателя не нашлось.
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