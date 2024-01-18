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LG представила собственный автомобиль с прозрачными дисплеями

LG представила собственный автомобиль с прозрачными дисплеями

Автор:
18 января 2024 15:32
Сообщество : Автомир
Метки: LG   Автовсячина   Корея   авто   автомир   автомобили   машина   монитор   
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Корейская компания LG представила проект под названием Alpha-able, на котором реализовала свои взгляды на интерьеры беспилотников будущего. Среди прочего салон прототипа оснащён несколькими прозрачными гибкими дисплеями.
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Метки: LG   Автовсячина   Корея   авто   автомир   автомобили   машина   монитор   
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2  комментария
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31k
Юрьевич 2 часа назад
Да уж... едешь так по магистрали на скорости, например 100 км/ч... наслаждаешься комфортом и массажем, релаксируешь и вдруг на дисплее "339 Run-time error." ИИ прощается с вами и желает приятного полёта...
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428
А П Час назад
Электрическое. Сидим лицом друг к другу.

Вообще, не понимаю концептологов, зачем крутить сиденья, если это не автодом?
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