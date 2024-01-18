LG представила собственный автомобиль с прозрачными дисплеями

LG Alpha-able — это попытка переосмыслить пространство автомобиля с учётом современных технологических тенденций и меняющегося, по мнению фирмы, отношения пользователей к интерьерам своих машин. В LG считают, что от автомобилей, которые будут становиться всё более автономными, владельцы начнут требовать универсальности в использовании. Поэтому Alpha-able позиционируется как концепция многоцелевого трансформируемого интерьера.



Адаптируемость концепта реализована за счёт возможности физической трансформации в рабочее пространство, место для отдыха или приёма пищи и даже кинотеатр на колёсах. Последнему помогает применение прозрачных гибких дисплеев, которые можно сворачивать. Кроме того, LG упоминает некие технологии из мира бытовой техники, хотя никаких подробностей не приводит.



Alpha-able оснащён голосовым ассистентом с элементами искусственного интеллекта, который, по замыслу LG, поможет пассажирам проникнуться уникальностью каждой поездки. Наконец, интерьер автомобиля должен помогать пользователям расслабиться и отдохнуть — в этом режиме Alpha-able обеспечит релаксирующий массаж и успокаивающие виды на бортовых экранах.



О перспективах серийного применения заявленных технологий LG пока ничего не сообщает.