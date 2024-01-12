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Mercedes-Benz представил новую автомобильную медиасистему с видеоиграми и фильмами

Mercedes-Benz представил новую автомобильную медиасистему с видеоиграми и фильмами

Автор:
12 января 2024 13:21
Сообщество : Автомир
Метки: CES   Mercedes Benz   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   игры   машина   
1157
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Компания Mercedes-Benz в рамках технологической выставки CES в Лас-Вегасе рассказала об обновлениях программного обеспечения для бортовых медиасистем. Благодаря новой операционке MB OS, разработка которой близится к завершению, серийные автомобили получат ряд продвинутых функций. Среди них названы, к примеру, видеоигры, усовершенствованная навигационная система и виртуальный ассистент с элементами искусственного интеллекта.
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Метки: CES   Mercedes Benz   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   игры   машина   
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14  комментариев
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12k
Б.Касторский Час назад
Вот почему перестали заботиться о долговечности автомобиля и ударились в такую дурость? Автомобиль не кинотеатр или игротека. Захочу поесть? Есть телефон с навигатором. Могу даже через навигатор оплатить заправку. Стоит ли так сильно усложнять автомобиль и придавать ему несвойственные функции?
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3k
Lakrista 9 минут назад
То есть теперь лихорадочно нагоняют Китай?) у этих уже то ли 3 то ли 4 версия бортовой системы
А тут "новейшая") Ну да, может новейшая для них, спору нет.
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16k
ss 21 минуту назад
Мда... Мало нам смартфонов за баранкой...
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62k
pynh Полчаса назад
мой майфун на андроиде так же может
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16k
Kostick 38 минут назад
актуальная погода на экране мультимедиа? а посмотреть в окно, не? автомобили всё больше превращаются в ту самую самоходную мультимедиа.. а уж все управление с сенсора, спасибо, не надо. взять климат, да пусть самый простой, однозонный. крутилку наощупь выкрутить ни для кого не проблема. а тыкать в сенсор, да ещё и шаря по меню? да ну нахрен. пытливый фишкянин спросит - а нахрена оно надо? ок, да снег резко стал падать, либо стекло запотело, в авто сел человек в мокрой одежде... не везде те сенсоры удобны.
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88k
Доктор Джонс 52 минуты назад
Без шлюх и блэкджека несчитово...
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29k
AzuveR Час назад
Жмёшь по автобану 200км/ч,, и рубишься в игры.
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854
Шурман Час назад
Ну ну . Я уже на дорогах насмотрелся . У нас за эту хрень сразу на 14 дней лишение прав . Это что для Дубая или Украины ? .
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