Mercedes-Benz представил новую автомобильную медиасистему с видеоиграми и фильмами

Элементы искусственного интеллекта должны обеспечить виртуальному ассистенту способность более естественно реагировать не только на запросы пользователя, но и на его настроение. К примеру, на фразу «Я голоден» новый помощник не только выдаст список близлежащих заведений, но и поможет определиться с выбором на базе предпочтений пользователя и имеющихся отзывов. Ассистент сможет также, к примеру, планировать поездки с учётом графика владельца и предлагать изменения, если пользователь выбился из расписания.



В Mercedes-Benz намерены научить помощника имитировать настроение в соответствии с эмоциями владельца. Он будет менять звучание своего голоса и продолжительность реплик, а также отображать символы эмоций на дисплее системы.



Бортовая навигация получит трёхмерное отображение зданий и станет показывать не только карты, но и время суток и актуальную погоду. Набор видеоигр для медиасистемы обещают предоставить Sony и Antstream. Наконец, на Mercedes-Benz появится несколько предустановленных медиасервисов для потоковых видео и аудио, включая приложение для воспроизведения аудиокниг.



Ожидается, что готовую к производству версию новой медиасистемы Mercedes-Benz представит вместе с серийным электрокаром CLA нового поколения. Его прототип на базе новейшей платформы MMA уже показали, а конвейерный седан должен появиться в течение нынешнего года.