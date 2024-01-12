Mercedes-Benz представил новую автомобильную медиасистему с видеоиграми и фильмами

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Компания Mercedes-Benz в рамках технологической выставки CES в Лас-Вегасе рассказала об обновлениях программного обеспечения для бортовых медиасистем. Благодаря новой операционке MB OS, разработка которой близится к завершению, серийные автомобили получат ряд продвинутых функций. Среди них названы, к примеру, видеоигры, усовершенствованная навигационная система и виртуальный ассистент с элементами искусственного интеллекта.
Элементы искусственного интеллекта должны обеспечить виртуальному ассистенту способность более естественно реагировать не только на запросы пользователя, но и на его настроение. К примеру, на фразу «Я голоден» новый помощник не только выдаст список близлежащих заведений, но и поможет определиться с выбором на базе предпочтений пользователя и имеющихся отзывов. Ассистент сможет также, к примеру, планировать поездки с учётом графика владельца и предлагать изменения, если пользователь выбился из расписания.
В Mercedes-Benz намерены научить помощника имитировать настроение в соответствии с эмоциями владельца. Он будет менять звучание своего голоса и продолжительность реплик, а также отображать символы эмоций на дисплее системы.
Бортовая навигация получит трёхмерное отображение зданий и станет показывать не только карты, но и время суток и актуальную погоду. Набор видеоигр для медиасистемы обещают предоставить Sony и Antstream. Наконец, на Mercedes-Benz появится несколько предустановленных медиасервисов для потоковых видео и аудио, включая приложение для воспроизведения аудиокниг.
Ожидается, что готовую к производству версию новой медиасистемы Mercedes-Benz представит вместе с серийным электрокаром CLA нового поколения. Его прототип на базе новейшей платформы MMA уже показали, а конвейерный седан должен появиться в течение нынешнего года.
В Mercedes-Benz намерены научить помощника имитировать настроение в соответствии с эмоциями владельца. Он будет менять звучание своего голоса и продолжительность реплик, а также отображать символы эмоций на дисплее системы.
Бортовая навигация получит трёхмерное отображение зданий и станет показывать не только карты, но и время суток и актуальную погоду. Набор видеоигр для медиасистемы обещают предоставить Sony и Antstream. Наконец, на Mercedes-Benz появится несколько предустановленных медиасервисов для потоковых видео и аудио, включая приложение для воспроизведения аудиокниг.
Ожидается, что готовую к производству версию новой медиасистемы Mercedes-Benz представит вместе с серийным электрокаром CLA нового поколения. Его прототип на базе новейшей платформы MMA уже показали, а конвейерный седан должен появиться в течение нынешнего года.
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