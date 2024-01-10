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Fiat 500 превратили в бэтмобиль и выставили на продажу

Fiat 500 превратили в бэтмобиль и выставили на продажу

Автор:
10 января 2024 17:20
Сообщество : Автомир
Метки: Batman   Fiat   Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   машина   моддинг   тюнинг   
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На площадке Streetside Classics выставлен на продажу необычный Fiat 500 Topolino 1948 года, который называют «трибьютом супергероям». После глубокой перестройки бюджетный хэтч не только обзавёлся 8,2-литровым V8, но и стал напоминать бэтмобиль. Оценили уникальный кастом в 55 995 долларов (5.1 миллиона рублей).
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Метки: Batman   Fiat   Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   машина   моддинг   тюнинг   
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