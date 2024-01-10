Fiat 500 превратили в бэтмобиль и выставили на продажу

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На площадке Streetside Classics выставлен на продажу необычный Fiat 500 Topolino 1948 года, который называют «трибьютом супергероям». После глубокой перестройки бюджетный хэтч не только обзавёлся 8,2-литровым V8, но и стал напоминать бэтмобиль. Оценили уникальный кастом в 55 995 долларов (5.1 миллиона рублей).
Продавец не уточняет, какие именно детали кастом сохранил от 75-летнего Fiat, но известно, что кузов в их число не входит. Обводы кастома стилизованы под внешность Topolino, но выполнены из стеклопластика, и колпак кабины откидывается назад единым элементом в стиле профессиональных дрэгстеров. В салоне имеется только одно кресло, выполненное из металла, окружённое спортивными приборами, тумблерами управления агрегатами, дисплеем камеры заднего вида и кондиционером. Руль сделан съёмным.
Примерно в середине шасси расположен выставленный напоказ «биг-блок» V8 от GM объёмом более 8 литров. Силовой агрегат явно доработан, судя по обилию хромированных деталей и выведенным по бортам выхлопным трубам, однако его отдача не уточняется. Работает мотор с трёхступенчатым «автоматом», на задней оси применён мост от Ford. В подвеске установлены пневмоэлементы.
Продавец утверждает, что бэтмобиль с момента сборки проехал менее 4,2 тысячи километров. Несмотря на экзотические вид и конструкцию, спорткар допущен на дороги общего пользования.
Примерно в середине шасси расположен выставленный напоказ «биг-блок» V8 от GM объёмом более 8 литров. Силовой агрегат явно доработан, судя по обилию хромированных деталей и выведенным по бортам выхлопным трубам, однако его отдача не уточняется. Работает мотор с трёхступенчатым «автоматом», на задней оси применён мост от Ford. В подвеске установлены пневмоэлементы.
Продавец утверждает, что бэтмобиль с момента сборки проехал менее 4,2 тысячи километров. Несмотря на экзотические вид и конструкцию, спорткар допущен на дороги общего пользования.
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