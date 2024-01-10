Американцы показали свой "Zeekr". 1014 сил на электротяге

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На выставке электроники CES, которая проходит в Лас-Вегасе, американский стартап Mullen показал публике заряженный электрокроссовер под названием Five RS. В компании уверяет, что их электромобиль сможет разогнаться до 100 км/ч всего за 2 секунды, а максимальная скорость составит 322 км/ч. Ожидается, что на дорогах модель появится уже в середине 2026 года.
Автомобиль с весьма любопытной внешностью и развитой аэродинамикой имеет длину 4902 мм и колёсную базу 2946 мм. А в движение его приводит 1014-сильная (1151 Нм) силовая установка, состоящая из двух электромоторов, 2-ступенчатой коробки передач и батареи ёмкостью 100 кВт·ч. Обещанный запас хода — 483 километра, а благодаря 800-вольтовой архитектуре пополнить батарею до 80 % электромобиль способен за 20 минут.
Салон Mullen Five RS рассчитан на четырёх человек и привлекает внимание атмосферной подсветкой, парой крупных дисплеев, формирующих приборную панель и медиакомплекс, а также необычным селектором режимов движения. Его в Mullen решили выполнить в виде кнопок на центральной части передней панели, а освободившееся место на консоли использовать для размещения пары беспроводных зарядок. Для Five RS подготовлен обширный набор вспомогательной электроники, включая систему распознавания лиц и персонального ассистента.
Five RS не единственный проект компании Mullen. Автопроизводитель также предлагает клиентам линейку электрической коммерческой техники вроде Mullen One и Three. Однако эти машины являются ничем иным, как перелицованными «китайцами». One — это G100 от Wuling Motors, к примеру.
Салон Mullen Five RS рассчитан на четырёх человек и привлекает внимание атмосферной подсветкой, парой крупных дисплеев, формирующих приборную панель и медиакомплекс, а также необычным селектором режимов движения. Его в Mullen решили выполнить в виде кнопок на центральной части передней панели, а освободившееся место на консоли использовать для размещения пары беспроводных зарядок. Для Five RS подготовлен обширный набор вспомогательной электроники, включая систему распознавания лиц и персонального ассистента.
Five RS не единственный проект компании Mullen. Автопроизводитель также предлагает клиентам линейку электрической коммерческой техники вроде Mullen One и Three. Однако эти машины являются ничем иным, как перелицованными «китайцами». One — это G100 от Wuling Motors, к примеру.
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