Американцы показали свой "Zeekr". 1014 сил на электротяге

Автомобиль с весьма любопытной внешностью и развитой аэродинамикой имеет длину 4902 мм и колёсную базу 2946 мм. А в движение его приводит 1014-сильная (1151 Нм) силовая установка, состоящая из двух электромоторов, 2-ступенчатой коробки передач и батареи ёмкостью 100 кВт·ч. Обещанный запас хода — 483 километра, а благодаря 800-вольтовой архитектуре пополнить батарею до 80 % электромобиль способен за 20 минут.



Салон Mullen Five RS рассчитан на четырёх человек и привлекает внимание атмосферной подсветкой, парой крупных дисплеев, формирующих приборную панель и медиакомплекс, а также необычным селектором режимов движения. Его в Mullen решили выполнить в виде кнопок на центральной части передней панели, а освободившееся место на консоли использовать для размещения пары беспроводных зарядок. Для Five RS подготовлен обширный набор вспомогательной электроники, включая систему распознавания лиц и персонального ассистента.



Five RS не единственный проект компании Mullen. Автопроизводитель также предлагает клиентам линейку электрической коммерческой техники вроде Mullen One и Three. Однако эти машины являются ничем иным, как перелицованными «китайцами». One — это G100 от Wuling Motors, к примеру.