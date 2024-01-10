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Американцы показали свой "Zeekr". 1014 сил на электротяге

Американцы показали свой "Zeekr". 1014 сил на электротяге

Автор:
10 января 2024 16:04
Сообщество : Автомир
Метки: Mullen   Zeekr   Автовсячина   США   авто   автомир   автомобили   кроссовер   машина   стартап   электромобиль   
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На выставке электроники CES, которая проходит в Лас-Вегасе, американский стартап Mullen показал публике заряженный электрокроссовер под названием Five RS. В компании уверяет, что их электромобиль сможет разогнаться до 100 км/ч всего за 2 секунды, а максимальная скорость составит 322 км/ч. Ожидается, что на дорогах модель появится уже в середине 2026 года.
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Метки: Mullen   Zeekr   Автовсячина   США   авто   автомир   автомобили   кроссовер   машина   стартап   электромобиль   
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2  комментария
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62k
hpgjzsorqzo4 47 минут назад
Это всего лишь программа локализации китайского суперкара Qiantu K50. В США эта модель называется Mullen GT, и она будет предлагаться в продвинутой версии GTRS с обновленным дизайном и улучшенными динамическими характеристиками , не более того . Китай рулит .
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100
DarkSkat93 45 минут назад
Капец, американцы "слизывают" электрокары у китайцев. Это уже что то из зеркальной вселенной
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