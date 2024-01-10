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Китайцы показали салон электрокара будущего

Китайцы показали салон электрокара будущего

Автор:
10 января 2024 18:36
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   будущее   дизайн   интересное   интерьер   машина   электромобиль   
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В выставке электроники CES в Лас-Вегасе приняла участие китайская компания Yanfeng, крупный производитель деталей и комплектующих. В США китайцы представили концепт интерьера, разработанный для будущих электрокаров, и рассказали об идее особо комфортных сидений. Получит ли проект какое-то серийное воплощение, неизвестно.
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Метки: Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   будущее   дизайн   интересное   интерьер   машина   электромобиль   
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4  комментария
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246
iskra Час назад
Кресло как из стоматологии. А мне в стоматологии никогда не было удобно. Вот в БМВ водительское кресло мне нравится.
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danieldewitte iskra 14 минут назад
Ага, не даёт забыть что надо играть роль мудака на дороге.
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111
Nikolai Полчаса назад
Никто не спорит, что китайцы научились делать смартфоны, телевизоры, светодиодные ленты и прочие датчики и сенсоры. Но соединение этого барахла в кучу еще не делает полученный результат надежным автомобилем.
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