Китайцы показали салон электрокара будущего

В Yanfeng посчитали, что интерьеры современных электромобилей слишком похожи на салоны бензиновых машин, тогда как покупатели технологичного транспорта ждут чего-то принципиально иного. Концепт EVI демонстрирует, как может выглядеть салон беспилотного электрокара будущего.



Yanfeng EVI лишён традиционных приборов, хотя сохранил большой центральный экран. Он дополнен отдельной сенсорной панелью для управления всеми функциями — она установлена на разделяющую кресла массивную консоль. В консоли спрятаны отделения для хранения мелочей и зарядки гаджетов. Сами кресла получили сетчатые подголовники со встроенными динамиками.



Китайцы разрабатывают для кресел целую систему датчиков, которые могли бы анализировать нюансы телосложения пассажира и точечно подстраивать под него конфигурацию сиденья. Кроме того, по замыслу Yanfeng, такая система датчиков могла бы автоматически распознавать степень усталости пассажира и запускать массаж наиболее проблемных областей.



Ещё одна идея Yanfeng состоит в создании на базе EVI своего рода интерьерной капсулы — модуля со всем необходимым оборудованием (включая кресла, подушки и систему климата), который мог бы целиком интегрироваться в автомобиль на конвейере. Это должно упростить, ускорить и удешевить процесс производства.