За самый крутой гелендваген майбах просят более 90 млн рублей

По сути, G 650 Landaulet — удлинённый микс сразу нескольких моделей Mercedes-Benz. В шасси внедорожника применены портальные мосты от экстремального G 500 4×42, кузов доработан с применением деталей от трёхдверного кабриолета. Задняя часть крыши удалена, её заменили тканевым складным верхом, простирающимся примерно до средних стоек.



Увеличение колёсной базы и отказ от большей части багажника позволили сформировать завидный простор для задних пассажиров. Оформление интерьера для них позаимствовали у роскошных версий S-класса. Здесь установлены раздельные кресла с обилием регулировок и системой массажа (регулирующие клавиши вынесены на стойки), а в центральной консоли спрятаны раскладные столики и подогреваемые подстаканники. Кроме того, у задних пассажиров имеются собственные экраны медиасистемы с пультами управления. Отделан интерьер дорогой кожей и карбоном.



В движение G 650 Landaulet приводится 6-литровым турбированным V12 на 630 сил — самым мощным мотором из тех, которыми тогда располагала компания. До 100 км/ч автомобиль должен разгоняться примерно за 6 секунд.



Именно этот внедорожный лимузин-кабриолет, построенный в 2018 году, отличается ещё и прекрасным состоянием. По большому счёту, на продажу выставлен практически новый экземпляр, так как пробег автомобиля составляет всего 450 километров.