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За самый крутой гелендваген майбах просят более 90 млн рублей

За самый крутой гелендваген майбах просят более 90 млн рублей

Автор:
15 января 2024 16:04
Сообщество : Автомир
Метки: Maybach   Mercedes Benz   Автовсячина   Гелик   авто   автомир   автомобили   машина   
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G 650 Landaulet стал первой внедорожной моделью Mercedes-Benz, получившей шильдик Maybach после перезапуска роскошного суббренда. Всего во второй половине 2010-х было построено только 99 таких машин, сейчас считающихся среди поклонников Mercedes-Benz коллекционной редкостью. Одну из них выставил на продажу премиальный дилер Hollmann International, запросив за внедорожник 940 100 евро или 90,2 миллиона рублей.
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Метки: Maybach   Mercedes Benz   Автовсячина   Гелик   авто   автомир   автомобили   машина   
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