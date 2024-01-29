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Ford представил автомобильную мультимедийную систему с Youtube и 3D-играми

Ford представил автомобильную мультимедийную систему с Youtube и 3D-играми

Автор:
29 января 2024 16:22
Сообщество : Автомир
Метки: Ford   Автовсячина   Мультимедиа   авто   автомир   автомобили   игры   магнитола   машина   монитор   
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Концерн Ford показал новую медиасистему под названием Digital Experience, которую назвал самой производительной и персонализированной. Система базируется на более эффективном «железе» и обеспечивает доступ к новым функциям, включая видеоигры и браузер Google Chrome. Первой моделью, на которой она появится, станет кроссовер Lincoln Nautilus с 48-дюймовым дисплеем.
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Метки: Ford   Автовсячина   Мультимедиа   авто   автомир   автомобили   игры   магнитола   машина   монитор   
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5  комментариев
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12k
Артем 2 часа назад
Пффф, всё то же самое что и на моем Teyes CC3 2K. Мой мне кажется еще по круче будет!
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9k
Zhora 2 минуты назад
Чуваки из Форда открыли для себя Алиэкспресс? Подобную мультимедийную систему там можно заказать для почти ЛЮБОЙ машины.
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1k
Wlad 46 минут назад
Первой моделью, на которой она появится, станет кроссовер Lincoln Nautilus с 48-дюймовым дисплеем
Сколько дюймовым дисплеем? Это сколько в сантиметрах будет?
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6k
Babangdida 52 минуты назад
Вот только этого и не хватает! И так развелось до фуа гра водятлов, которые носа из соцсетей не высовывают, даже когда за рулём.
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