Ford представил автомобильную мультимедийную систему с Youtube и 3D-играми

Концерн Ford показал новую медиасистему под названием Digital Experience, которую назвал самой производительной и персонализированной. Система базируется на более эффективном «железе» и обеспечивает доступ к новым функциям, включая видеоигры и браузер Google Chrome. Первой моделью, на которой она появится, станет кроссовер Lincoln Nautilus с 48-дюймовым дисплеем.

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Медиасистема позволяет установку сторонних приложений — например, для Youtube, Spotify или других стриминговых сервисов. В скором времени её можно будет снабдить браузером Chrome, работать в котором позволит bluetooth-клавиатура, а набор видеоигр доступен уже сейчас.



Новое устройство обзавелось переработанным интерфейсом, который сделан более простым и понятным. Кроме того, система позволяет настраивать отображение информации на огромном переднем экране Lincoln Nautilus при помощи виджетов, а помогать в поиске информации будет голосовой помощник Alexa. Предусмотрена возможность создания профилей водителя: при активации одного из них автомобиль будет мгновенно применять конкретный набор ранее сохранённых персональных настроек.



Когда именно Digital Experience будет применён на автомобилях Ford, не уточняется, но, по предварительным данным, концерн зарезервирует новую систему исключительно для электромобилей. Предполагается, что её возможности позволят владельцам электромобилей более продуктивно проводить время, к примеру, в ожидании подзарядки.



К обновлению медиасистем готовятся сейчас сразу несколько крупных производителей. К примеру, Volkswagen обещает дополнить голосовой помощник чат-ботом, а автомобили Количество оперативной памяти на новой системе увеличено в четыре раза по сравнению с нынешним поколением "магнитол" Ford, объём основного хранилища вырос в восемь раз, а графическая информация сейчас обрабатывается в 14 раз быстрее.Медиасистема позволяет установку сторонних приложений — например, для Youtube, Spotify или других стриминговых сервисов. В скором времени её можно будет снабдить браузером Chrome, работать в котором позволит bluetooth-клавиатура, а набор видеоигр доступен уже сейчас.Новое устройство обзавелось переработанным интерфейсом, который сделан более простым и понятным. Кроме того, система позволяет настраивать отображение информации на огромном переднем экране Lincoln Nautilus при помощи виджетов, а помогать в поиске информации будет голосовой помощник Alexa. Предусмотрена возможность создания профилей водителя: при активации одного из них автомобиль будет мгновенно применять конкретный набор ранее сохранённых персональных настроек.Когда именно Digital Experience будет применён на автомобилях Ford, не уточняется, но, по предварительным данным, концерн зарезервирует новую систему исключительно для электромобилей. Предполагается, что её возможности позволят владельцам электромобилей более продуктивно проводить время, к примеру, в ожидании подзарядки.К обновлению медиасистем готовятся сейчас сразу несколько крупных производителей. К примеру, Volkswagen обещает дополнить голосовой помощник чат-ботом, а автомобили Mercedes-Benz получат видеоигры и бортовой ассистент , способный реагировать на эмоции.

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