Китаец проехал на электрическом BYD 500 000 километров и получил в подарок новый электромобиль

На электромобиль китаец по имени Чжун пересел в 2020 году, до этого он пользовался только машинами с ДВС. Чжун предпочёл флагманскую версию BYD Han EV с двумя электромоторами.



Утверждается, что, несмотря на серьёзный пробег, электрокар не потребовал замены тяговой батареи, двигателей или других элементов силовой электроники. По словам Чжуна, ремонтировал он свою машину лишь пару раз, после того как попадал в аварии. Однако способность аккумуляторов к хранению энергии за такой пробег всё же снизилась. Если на новом Han EV Чжун мог проехать без подзарядки до 550 километров, то сейчас заряда хватает лишь на 400 километров.



На новом электрокаре Чжун сможет обновить собственный рекорд, так как BYD подарила ему рестайлинговую, усовершенствованную версию Han EV. Модернизированная модель оснащается 517-сильной связкой моторов вместо прежней 494-сильной, а ёмкость батареи увеличилась с 76.9 до 85.4 кВт·ч. Соответственно, паспортный запас хода вырос до 610 километров на одной зарядке.