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Китаец проехал на электрическом BYD 500 000 километров и получил в подарок новый электромобиль

Китаец проехал на электрическом BYD 500 000 километров и получил в подарок новый электромобиль

Автор:
10 января 2024 13:10
Сообщество : Автомир
Метки: Byd   Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   машина   электромобиль   
719
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В Китае обнаружили владельца электромобиля BYD Han, который проехал на нём 500 тысяч километров всего за три года. Узнавшая об этом компания подарила «дальнобойщику» новый электрокар.
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Метки: Byd   Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   машина   электромобиль   
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11  комментариев
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871
Шурман 41 минуту назад
Тем временем получаю смс на монитор в машине и где пишут срочно приезжайте в БМВ . Приехал 23 числа и мне говорят у батенька мы должны там куеву тучу всего поменять за наш счет потому что это заводской брак но вы не волнуйтесь мы все исправим 15 января в течении 5ти дней и если вам нужна машина мы вам дадим такого же класса на время ремонта . Нет блин лучше бы новую модель дали :))))))))
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53k
Андрей 37 минут назад
457 км каждый день в течении 3-х лет, без выходных. Таксист или доставщик?
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33k
Ego sum qui sum 42 минуты назад
Китаец проехал на электрическом BYD 500 000 километров и получил в подарок новый электромобильПосмотреть
Китаец проехал на электрическом BYD 500 000 километров и получил в подарок новый электромобиль
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