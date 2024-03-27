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"Гелики" теперь только гибридные. Представлено обновление Mercedes-Benz G-класса

"Гелики" теперь только гибридные. Представлено обновление Mercedes-Benz G-класса

Автор:
27 марта 2024 12:14
Сообщество : Автомир
Метки: Mercedes Benz   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   гелендваген   машина   
1154
27
Компания Mercedes-Benz почти без предупреждения представила модернизированное семейство внедорожников G-класса. Главное, что случилось с новым Гелендвагеном, — пересмотрели его моторную гамму, в которой теперь только «мягкие» гибриды. Внедорожник стал мощнее и быстрее, при этом обещано, что аппетит он поумерит. Слегка освежили и внешность, расширили набор доступного оборудования, как механического, так и мультимедийного. Бензиновый V8, к счастью, пока не отправляют на пенсию, но он будет доступен только для флагманской AMG-версии.
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Метки: Mercedes Benz   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   гелендваген   машина   
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4  комментария
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Б.Касторский 2 часа назад
Заезжал тут на смену резины и пока ожидания, погулял по салону Мерседес. 12,5 млн рублей там и не пахнет за Гелик, увидел одинокий за 34 млн. Взгрустнулось!
Хотя сам не поклонник этой модели, но Мерседес очень нравится. С каким бы удовольствием купил бы Ешку по старым ценам!
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548
А П Полчаса назад
Да ну. Вот нормальный гелик, а не все эти экранчики и подсветочки.
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Добрый Бабайка
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1140 постов (1133 в горячем)

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