"Гелики" теперь только гибридные. Представлено обновление Mercedes-Benz G-класса

На этапе премьеры для G-класса заявлены три двигателя: дизельная и бензиновая шестёрки объёмом 3 литра для базовых внедорожников и самый мощный мотор для AMG-версии. Все они сопровождаются стартёр-генератором, кратковременно добавляющим к отдаче 20 л. с. и 200 Нм.



Бензиновый Mercedes-Benz G 500 лишился V8, его заменили рядным 6-цилиндровым мотором, который обеспечит отдачу 449 л. с. и 560 Нм. Смена мотора позволила чуть выиграть в мощности, но по количеству тяги шестёрка слегка уступает. Первые 100 км/ч наберёт за 5.4 секунды при максимальной скорости 210 км/ч и на полсекунды быстрее прежнего G 500 с 8-цилиндровым мотором — очевидно, за счёт электрического довеска, помогающего при разгоне.



Внедорожник с мотором на тяжёлом топливе сменил индекс на G 450d, а его мотор развивает теперь 367 л. с. и 750 Нм — на 37 л. с. и 50 Нм больше, чем нынешний G 400d. Разгон до сотни займёт 5.8 секунды.



Только флагманский AMG G 63 сохранил традиционный агрегат — его мотор, как и прежде, по паспорту развивает 585 л. с. и 850 Нм. Однако к 4-литровому V8 тоже пристроили электрический модуль, и, как следствие, динамика внедорожника улучшилась на 0.2 секунды — на разгон до 100 км/ч 63-й потратит 4.3 секунды. Максималка осталась на отметке 220 км/ч, но за доплату ограничитель передвинут на 240 км/ч.



В трансмиссии внедорожника, как и ранее, применяется 9-диапазонный автомат. Сочетается он с системой полного привода, распределяющей тягу в соотношении 40:60, раздаточной коробкой и тремя блокировками. В этом плане гелен не изменил своим корням.



Ездовой электронике добавили умение при активации блокировок автоматически переходить во внедорожный режим. Всего их предусмотрено три: Trail, Rock и Sand. Облегчить покорение бездорожья призваны также новые функции медиасистемы с двумя 12.3-дюймовыми дисплеями. Она получила пресет Offroad Cockpit. В этом режиме на центральном экране демонстрируются внедорожные показатели наподобие положения кузова и угла поворота колёс. Плюс «Гелендваген» снабдили функцией «прозрачного капота».



Главное изменение в ходовой части досталось AMG-версии. Её оснастили подвеской Active Ride Control, в которой адаптивные амортизаторы связаны между собой единой гидравлической системой с особыми клапанами и насосом. Она позволяет избирательно менять жёсткость амортизаторов, компенсируя клевки при разгонах и торможениях, бороться с кренами кузова в поворотах и «распускать» подвеску на бездорожье. Такая система исключает необходимость применения стабилизаторов поперечной устойчивости. Гидравлику самый мощный «Гелендваген» получит по умолчанию, но как опция для неё предложены возможности регулировки угловой жёсткости.



Внешне отличить обновлённый G-класс от дорестайлингового проще всего будет по доработанным бамперам с изменёнными очертаниями воздухозаборников. Кроме того, внедорожник снабдили новой решёткой радиатора и набором мелких аэродинамических усовершенствований. Судя по всему, дизайнеры Mercedes-Benz так и не рискнут радикально вмешаться во внешность культовой модели образца далекого 1979 года. Любителям рестайлинга «гелендвагенов» своими руками это тоже в радость.



Облик электрогелика (как ожидается, его назовут EQG), который должен дебютировать в скором времени, будет практически таким же, как и у машин на горючем топливе. По предварительным данным, батарейный вариант получит четыре электромотора с индивидуальным управлением.



Дата старта продаж модернизированного Mercedes-Benz G-класса пока не названа. Однако компания раскрыла стартовую рекомендованную розничную цену: в Германии новинка обойдётся минимум в 122 808 евро (12,3 миллиона рублей по текущему курсу) — цена подросла на 4.5 тысячи евро.