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В Бразилии пьяный водитель влетел в кафе, покалечил семейную пару

В Бразилии пьяный водитель влетел в кафе, покалечил семейную пару

Автор:
24 декабря 2023 10:46
Сообщество : Автомир
Метки: Бразилия   Видео   авария   в мире   кафе   люди   наехал   пьяный водитель   
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50-летние Андриана и Луис зашли пообедать. Но в какой-то момент в заведение на бешеной скорости врезалось авто. Пострадавшие получили переломы обеих ног, а у женщины еще и травма живота.

Водитель как ни в чем не бывало вышел, спросил "как дела" и укатил дальше по делам. Шокированные пострадавшие не нашлись что ответить и лишь рассматривали свои повреждения


Неадеквата уже задержали. Он рассказал, что выпил алкоголь и принял сильнодействующие лекарства


Источник:

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Метки: Бразилия   Видео   авария   в мире   кафе   люди   наехал   пьяный водитель   
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4  комментария
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28k
Егор Час назад
Лихо они на переломанных ногах пошли по стульям рассаживаться.
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КАКАнгел 11 минут назад
А не хрена шиковать и по ресторанам ходить. Скромнее надо жить.
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Miralanim

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