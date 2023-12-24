В Бразилии пьяный водитель влетел в кафе, покалечил семейную пару

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50-летние Андриана и Луис зашли пообедать. Но в какой-то момент в заведение на бешеной скорости врезалось авто. Пострадавшие получили переломы обеих ног, а у женщины еще и травма живота.
Водитель как ни в чем не бывало вышел, спросил "как дела" и укатил дальше по делам. Шокированные пострадавшие не нашлись что ответить и лишь рассматривали свои повреждения
Неадеквата уже задержали. Он рассказал, что выпил алкоголь и принял сильнодействующие лекарства
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