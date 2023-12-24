В Бразилии пьяный водитель влетел в кафе, покалечил семейную пару

Водитель как ни в чем не бывало вышел, спросил "как дела" и укатил дальше по делам. Шокированные пострадавшие не нашлись что ответить и лишь рассматривали свои повреждения

Неадеквата уже задержали. Он рассказал, что выпил алкоголь и принял сильнодействующие лекарства