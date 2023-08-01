Девушка остановила бесконтрольный грузовик

В Китае случайная прохожая остановила грузовик, который "сбежал" от водителя. Девушка не растерялась и залезла в кабину.
Житель Китая, который работает водителем грузовика, чуть было не спровоцировал несчастье.
Выйдя из транспортного средства, мужчина как-то не подумал о том, что грузовик стоило бы поставить на ручной тормоз. В итоге машина покатилась под уклон.
Как ни странно, но помощь пришла от случайной прохожей. Девушка оказалась и сообразительной, и решительной. Она успела влезть в кабину и вовремя пресечь движение бесконтрольного грузовика. Можно только похвалить её за это.
Источник:
Источник:
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет