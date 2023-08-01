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Девушка остановила бесконтрольный грузовик

Девушка остановила бесконтрольный грузовик

Автор:
01 августа 2023 07:42
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   Девушка   Китай   в мире   люди   повезло   
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В Китае случайная прохожая остановила грузовик, который "сбежал" от водителя. Девушка не растерялась и залезла в кабину.

Житель Китая, который работает водителем грузовика, чуть было не спровоцировал несчастье.

Выйдя из транспортного средства, мужчина как-то не подумал о том, что грузовик стоило бы поставить на ручной тормоз. В итоге машина покатилась под уклон.


Как ни странно, но помощь пришла от случайной прохожей. Девушка оказалась и сообразительной, и решительной. Она успела влезть в кабину и вовремя пресечь движение бесконтрольного грузовика. Можно только похвалить её за это.

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Метки: Видео   Девушка   Китай   в мире   люди   повезло   
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7  комментариев
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61k
doker Час назад
"Случайно" по строительному объекту не ходят.
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Serj81 6 минут назад
Ну Бафон с ума сошел
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2k
rudenkov 19 минут назад
Наверное она и водитель этого грузовика.
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6k
Max Полчаса назад
Похоже, что девушка водитель фронтального погрузчика - кабина пустая, а она осматривает ковш.
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112k
parallax 44 минуты назад
Вряд ли она там случайно. Уж слишком уверенно остановила фуру.
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5k
Горожанин Час назад
Девушка отличается умом и сообразительностью.
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