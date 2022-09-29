Допрыгались: внезапное падение женщин в яму попало на видео

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Жительница Бразилии стала свидетелем падения своих подруг в яму. Женщины решили попрыгать во время танца и дорожное покрытие не выдержало их.
Семь женщин, отмечавших в субботу, 24 сентября день рождения подруги, умудрились проломить дорожное покрытие и провалиться в похожее на колодец место.
Юная участница торжеств, запечатлевая коллективный танец в исполнении семи своих подруг, стала свидетельницей падения женщин в образовавшуюся яму.
Юная участница торжеств, запечатлевая коллективный танец в исполнении семи своих подруг, стала свидетельницей падения женщин в образовавшуюся яму.
Инцидент произошел в городе Алагоиньяс (штат Баия, Бразилия). Находящиеся поблизости молодые люди помогли всем провалившимся дамам выбраться из ямы. В результате падения ни одна из них не пострадала.
Источник:
АНТИФИШКИ
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