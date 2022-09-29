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Допрыгались: внезапное падение женщин в яму попало на видео

Допрыгались: внезапное падение женщин в яму попало на видео

Автор:
29 сентября 2022 08:41
Метки: Бразилия   в мире   видео   женщины   люди   неудача   падение   фейл   
626
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Жительница Бразилии стала свидетелем падения своих подруг в яму. Женщины решили попрыгать во время танца и дорожное покрытие не выдержало их.

Источник:

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Метки: Бразилия   в мире   видео   женщины   люди   неудача   падение   фейл   
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5  комментариев
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8k
Борис Карабанов Полчаса назад
Теперь всё понятно, а я голову ломал над этимологией этого слова:
Баба - рабочая деталь машины, совершающая полезную работу за счёт удара после направленного падения. Подобный снаряд используется для забивания свай, ковки и т. д. Масса бабы может составлять до 30 т.
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8k
Путинский Бот 2 секунды назад
в общем-то это не колодец, а септическая яма, заглушенная.!так что им ещё и повезло! из колодца бы, могли и не вылезти уже!
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2k
pinbalist 17 минут назад
Следующий этап этих баб - сделать землятрясение.
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6k
klop 42 минуты назад
Нормальный такой колодец без плиты перекрытия.
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32k
ACU900 54 минуты назад
"Это провал" - подумал Щирлиц...
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