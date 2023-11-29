Неравнодушные люди спасли таксиста из горящего автомобиля

Камера наблюдения, установленная на одной из улиц в Пусане, запечатлела момент спасения мужчины из объятого пламенем автомобиля.
Шокирующее ДТП, случившееся 23 ноября в корейском Пусане, попало в объектив камеры наблюдения и видеорегистратора, принадлежащего случайному участнику дорожного движения.
70-летний работник таксомоторного парка не справился с управлением электромобиля, в результате чего транспортное средство врезалось в магазин, расположенный на первом этаже жилого здания.
Очевидцы происшествия бросились на помощь таксисту и совместными усилиями, используя огнетушитель, спасли мужчину.
Момент аварии и спасения
Мужчина с ожогами лица и ног был отправлен в больницу. Его жизни в данный момент ничего не угрожает.
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