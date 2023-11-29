FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Таксисты 263 поста • 52 подписчика подписаться
Главная > Авто > Сообщество Таксисты
Неравнодушные люди спасли таксиста из горящего автомобиля

Неравнодушные люди спасли таксиста из горящего автомобиля

Автор:
29 ноября 2023 07:33
Сообщество : Таксисты
Метки: Видео   ДТП   Пусан   Таксист   Южная Корея   авария   люди   повезло   
890
3
1

Камера наблюдения, установленная на одной из улиц в Пусане, запечатлела момент спасения мужчины из объятого пламенем автомобиля.

Шокирующее ДТП, случившееся 23 ноября в корейском Пусане, попало в объектив камеры наблюдения и видеорегистратора, принадлежащего случайному участнику дорожного движения.

70-летний работник таксомоторного парка не справился с управлением электромобиля, в результате чего транспортное средство врезалось в магазин, расположенный на первом этаже жилого здания.

Очевидцы происшествия бросились на помощь таксисту и совместными усилиями, используя огнетушитель, спасли мужчину.

Момент аварии и спасения

Мужчина с ожогами лица и ног был отправлен в больницу. Его жизни в данный момент ничего не угрожает.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Таксисты"
Метки: Видео   ДТП   Пусан   Таксист   Южная Корея   авария   люди   повезло   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Dobriy drug

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1016140



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Семь раз отпей - один отлей": Джейсон Стейтем опубликовал новое фото - и фанаты расчехлили шуткомёты
"Семь раз отпей - один отлей": Джейсон Стейтем опубликовал новое фото - и фанаты...
Интересные фотографии 1990 -х
Интересные фотографии 1990 -х
Набирающие популярность в сообществах
Шторм века 26, 27 ноября сего года в Краснодарском крае и Крымская буря 1854-года, которая разметала вражеский флот и обрекла англичан, французов и турок на гибель
Шторм века 26, 27 ноября сего года в Краснодарском крае и Крымская буря 1854-года,...
Лучшие места для зимнего отдыха в Москве
Лучшие места для зимнего отдыха в Москве
Если бы не спасатели, не факт, что кто-нибудь их заметил
Если бы не спасатели, не факт, что кто-нибудь их заметил
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Жизненно

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#люди#интересно#история#забавно#Автовсячина#факты#Россия#удивительно
#Юмор#автомир#в мире#интересное#аварии#авто аварии#фильм#улыбнуло#драка#Ynews
#машина#Прикол#животные#позитив#ДТП#кино#дети#подборка#США#Разное
Если бы не спасатели, не факт, что кто-нибудь их заметил Если бы не спасатели, не факт, что кто-нибудь их заметил Взрыв газового баллона привёл к гибели сотрудника АЗС Взрыв газового баллона привёл к гибели сотрудника АЗС Хорошая реакция спасла посетителя кафе Хорошая реакция спасла посетителя кафе Элитный спорткар "Ferrari" влетел в забор на улице 1905 года в Москве Элитный спорткар "Ferrari" влетел в забор на улице 1905 года в Москве Девушка остановила бесконтрольный грузовик Девушка остановила бесконтрольный грузовик На Кутузовском проспекте в Москве BMW врезалась в столб и загорелась На Кутузовском проспекте в Москве BMW врезалась в столб и загорелась

На что жалуетесь?

Вернуться