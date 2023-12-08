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Пешеход чуть не попал под колёса бетономешалки

Пешеход чуть не попал под колёса бетономешалки

Автор:
08 декабря 2023 07:57
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   Канада   авария   бетономешалка   в мире   повезло   
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В провинции Британская Колумбия в Канаде неосторожность пешехода чуть не стоила ему жизни.


29 ноября, участник дорожного движения, прокладывающий свой маршрут на электромобиле по мосту Порт-Манн, соединяющем города Кокуитлам и Суррей (провинция Британская Колумбия, Канада), запечатлел волнительный момент в жизни пешехода.

Молодой человек, выбежавший перед стоявшим с включённой аварийной сигнализацией автомобилем с прицепом, оказался на пути у бетономешалки. Водитель, несмотря на густой туман, успел среагировать и чудом объехал мужчину.

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Метки: Видео   Канада   авария   бетономешалка   в мире   повезло   
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3  комментария
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Александр Сергеев 38 минут назад
Судя по отбойникам посреди дороги,там явно не маленькая улочка,куда он бежать собрался? Или это и был водила автомобиля с прицепом?
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Андрей Федоров Александр Сергеев Полчаса назад
это и был водитель. Тоже любят встать на магистрали, как у нас на МКАДе
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