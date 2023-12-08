Пешеход чуть не попал под колёса бетономешалки

В провинции Британская Колумбия в Канаде неосторожность пешехода чуть не стоила ему жизни.
29 ноября, участник дорожного движения, прокладывающий свой маршрут на электромобиле по мосту Порт-Манн, соединяющем города Кокуитлам и Суррей (провинция Британская Колумбия, Канада), запечатлел волнительный момент в жизни пешехода.
Молодой человек, выбежавший перед стоявшим с включённой аварийной сигнализацией автомобилем с прицепом, оказался на пути у бетономешалки. Водитель, несмотря на густой туман, успел среагировать и чудом объехал мужчину.
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