Не поделили дорогу и накостыляли друг-другу

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14 декабря в Железнодорожном районе Самары дед и женщина не поделили дорогу, после чего конфликт резко вышел за рамки вербального и перешел в физический. Вооружившись костылём и дубиной началась битва.
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили драка костыль машина
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Волнуюсь.
Кто им права выдал?
Все таки женщине стоило быть спокойнее.
ЧМО позорное!!!!!!
Родственники, если вы есть, заберите у пердосов автомобили, они убьют кого-нибудь обязательно!
А эти переволновавшиеся, вот представь себе, разъезжаются после кипиша в прединфарктном состоянии.
Клюшка может и не убьет, а вот автомобиль под управлением такого водителя ещё как может.
Я не, жизнь тебя научит респекту.