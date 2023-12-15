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Не поделили дорогу и накостыляли друг-другу

Не поделили дорогу и накостыляли друг-другу

Автор:
15 декабря 2023 13:06
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   драка   костыль   машина   
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14 декабря в Железнодорожном районе Самары дед и женщина не поделили дорогу, после чего конфликт резко вышел за рамки вербального и перешел в физический. Вооружившись костылём и дубиной началась битва.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   драка   костыль   машина   
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31  комментарий
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58k
dima423 2 часа назад
ну вот как можно прекращать снимать на самом интересном месте...ппц)
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2k
Igor Grishaev 3 минуты назад
А что в финале?они поженятся?
Волнуюсь.
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1k
Сергей 3 минуты назад
баба первая ударила по машине, она виновна, дед защищал имущество, жизнь, здоровье и своё доброе имя
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68
Lev A. Полчаса назад
Надо музыку наложить из "Mortal Kombat"
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398
Сергей Поздняков Полчаса назад
"И да начнется битва..."
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2k
Андерсен 36 минут назад
Если это разметка, то баба выехала на встречку
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35k
Fat Lynx Час назад
У нее съемная нога, у него член... ну и с мозгами проблема у обоих.
Кто им права выдал?
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4k
Pill Час назад
Зачем на хромую бабу биту брать?
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7k
V2.Smirnov Час назад
А как они там умудрились лобовое устроить?
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13k
Karelian Час назад
В защиту деда могу сказать, что он только пугал, пока бабец по машине не стукнула.
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28
Пантелеймон Христофорович 2 часа назад
На бабу с битой...... )))))))))))))))))
ЧМО позорное!!!!!!
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8k
Андрей 2 часа назад
Вроде не весна, с чего такое обострение?
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18
Косис Гудронис 2 часа назад
два дебила - это сила...
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5
CacatuaAutista 2 часа назад
мозги в залог банку за кредит заложили?
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6k
alex 2 часа назад
ужасно противно
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10k
Алексей 2 часа назад
Хромоногий рефери почти успел
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411
danieldewitte 2 часа назад
Позорище!
Родственники, если вы есть, заберите у пердосов автомобили, они убьют кого-нибудь обязательно!
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411
danieldewitte Дядюшка Ау 51 минуту назад
Однажды прям на глазах вот такой божий одуванчик втащила своей клюшкой молодой девушке по голове. Девушка в реанимацию, а одуваньчику за это нихира не предъявили. Типа не в себе, что с нее возьмёшь.
А эти переволновавшиеся, вот представь себе, разъезжаются после кипиша в прединфарктном состоянии.
Клюшка может и не убьет, а вот автомобиль под управлением такого водителя ещё как может.
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411
danieldewitte Lehoia 42 минуты назад
Рот у тебя как выгребная яма.
Я не, жизнь тебя научит респекту.
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411
danieldewitte Lehoia Полчаса назад
Свой умытый рот показал?
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Дальнобой

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