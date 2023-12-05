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Скатился с горки и придавил женщину

Скатился с горки и придавил женщину

Автор:
05 декабря 2023 09:38
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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1 декабря в Октябрьском водитель Субару на спуске во дворе придавил стоящую около машины женщину. Мужчина пытался затормозить, но из-за гололёда легковушку несло вниз по склону. 24-летнюю пострадавшую госпитализировали с различными травмами.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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2  комментария
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GROMOZEKA Час назад
Хоть бы посигналил, идиот
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dima423 52 минуты назад
Шоколад ни в чем не виноват...так получилось...не фортануло)
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