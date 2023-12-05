Скатился с горки и придавил женщину

1 декабря в Октябрьском водитель Субару на спуске во дворе придавил стоящую около машины женщину. Мужчина пытался затормозить, но из-за гололёда легковушку несло вниз по склону. 24-летнюю пострадавшую госпитализировали с различными травмами.

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1 декабря в Октябрьском водитель Субару на спуске во дворе придавил стоящую около машины женщину. Мужчина пытался затормозить, но из-за гололёда легковушку несло вниз по склону. 24-летнюю пострадавшую госпитализировали с различными травмами. 2023-12-05T09:38:53+03:00 Пропустить

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