В ГИБДД начали аннулировать фиктивные диагностические карты, а автомобиль могут отправить на штрафстоянку

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В России стало заметно увеличение случаев обнаружения фиктивных диагностических карт, которые выдаются водителям без проведения обязательных процедур техосмотра. Эта ситуация вызывает недовольство правоохранительных органов, которые начали аннулировать подобные документы.На некоторых станциях технического осмотра до сих пор есть возможность получения фиктивных диагностических карт. Обойти необходимые проверки, можно просто дав взятку недобросовестному работнику СТО. Однако некоторые автовладельцы считают, что в этом нет ничего криминального.В ГИБДД подчеркнули, что фиктивные техосмотры могут привести к наличию на дорогах автомобилей, не соответствующих установленным стандартам безопасности. Это представляет угрозу как для владельцев таких транспортных средств, так и для других участников движения.Приобретение "серых" карт техосмотра и их использование на общественных дорогах является нарушением закона. В настоящее время за подобные правонарушения предусмотрен штраф в размере 2000 рублей.Кроме того, если в процессе регистрации автомобиля будет предоставлена поддельная диагностическая карта, то это приведет к отказу в постановке на учет транспортного средства с учета, а сам автомобиль может быть отправлен на штрафстоянку.В прошлом году правоохранительные органы в России аннулировали более 23 тысяч поддельных карт техосмотра. В отношении станций техобслуживания, предоставлявших фиктивные документы, были возбуждены дела об административных правонарушениях. На сегодняшний день штрафы за выдачу "серых" карт составляют от 5 до 10 тысяч рублей для граждан, оформлявших техосмотр, от 30 до 50 тысяч рублей - для должностных лиц и от 200 до 300 тысяч рублей - для юридических лиц.