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В ГИБДД начали аннулировать фиктивные диагностические карты, а автомобиль могут отправить на штрафстоянку

В ГИБДД начали аннулировать фиктивные диагностические карты, а автомобиль могут отправить на штрафстоянку

Автор:
13 декабря 2023 14:52
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   ГИБДД   авто   автомир   автомобили   закон   машина   штраф   
914
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Госавтоинспекция Московской области объявила о возможном аннулировании диагностических карт для автомобилей, выданных с нарушением установленных процедур. Проблема с так называемыми "серыми" диагностическими картами, которые выдаются владельцам транспортных средств без проведения необходимого технического осмотра.

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Метки: Автовсячина   ГИБДД   авто   автомир   автомобили   закон   машина   штраф   
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6  комментариев
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22k
сеньор Леонсио 42 минуты назад
Несколько авто с фиктивными картами на утилизацию за счет владельца или лица её выдавшего отправить, и проблема сама собой решится!
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−1
Ли Харви Освальд 14 минут назад
Бред какой-то. ДК нужна при постановке на учёт тачки старше 4-х лет, каждый год его проходить не нужно, для ОСАГО тоже. Лавок что делают ДК на следующий день/два вагон. Тем более что сейчас все ДК заносятся в единую базу с ЭПТС и на СТО обязательная фото/видеофиксация заезда. В каком месте взятка, какой смысл?
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6k
alex 20 минут назад
Просто хотят собрать денег досрочно для начальства на НГ
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268
joiner-ru 21 минуту назад
Чудненько. Сами организовали, сами обиделись. Диагностика нужна только при покупке авто. Постановка на учет ограничена 10 днями. Делаем круглые глаза и искренно недоумеваем, а что это не проходят диагностику как положено.
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2k
Максим Макашев 36 минут назад
У ГИБДД обострились "фантомные боли" по "частично утраченному ТО".
Ссылка www.youtube.com
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