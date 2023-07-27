Самокатчиков начали штрафовать за превышение скорости. Пока только в Белоруссии

К сожалению, в России такая практика пока не применяется, но будем надеяться, что наши инспекторы переймут опыт белорусских коллег.



Какие ограничения действуют в Белоруссии:



- Передвигаться со скоростью выше 25 км/ч

- Находиться на электросамокатах вдвоем

- Управлять в состоянии алкогольного опьянения

- Передвигаться, не держась руками за руль

- Ездить по пешеходным переходам

- Управлять в возрасте до 14 лет

- Двигаться на запрещающий сигнал светофора



Для первого раза нарушителей ПДД на электросамокатах и других СИМ ждет предупреждение, а во второй раз они уже могут получить штраф в размере от 1 до 3 базовых величин, что составляет от 37 до 111 белорусских рублей или 1320 - 3960 российских рублей.