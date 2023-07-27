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Самокатчиков начали штрафовать за превышение скорости. Пока только в Белоруссии

Самокатчиков начали штрафовать за превышение скорости. Пока только в Белоруссии

Автор:
27 июля 2023 16:34
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Белоруссия   авто   автомир   автомобили   закон   машина   нарушение   превышение скорости   штраф   электросамокат   
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Госавтоинспекция Белоруссии вышла на улицы городов с ручным прибором Бинар и начала "обилечивать" водителей электросамокатов, которые превышают установленную для них скорость движения. Под штраф также подпадают остальные пользователи СИМ, нарушающие правила дорожного движения.

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Метки: Автовсячина   Белоруссия   авто   автомир   автомобили   закон   машина   нарушение   превышение скорости   штраф   электросамокат   
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8  комментариев
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5k
Горожанин 53 минуты назад
Велосипедист и самокатчик, помни: едешь по тротуару - ты не человек, ты трусливое животное. Твоё место в зоопарке.
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1k
Misanthrop 15 минут назад
" К сожалению, в России такая практика пока не применяется, но будем надеяться, что наши инспекторы переймут опыт белорусских коллег..."
Вот только не весь опыт. Автор, ты в курсе, что у них разрешено по переходам ездить на СИМ?!
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1k
Максим Макашев 41 минуту назад
Молодец, Бацка! В этой части Беларусь, как испытательный полигон: если приживётся, то и в России также сделают. По аналогии с раскраской "зебры" на пешеходном переходе в жёлто-белые полосы. Из Беларуси, кстати, пришло.
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32k
Ego sum qui sum Час назад
Надо что-то аутентичнее, например сразу отстрел из картофелепушки

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Добрый Бабайка

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