Самокатчиков начали штрафовать за превышение скорости. Пока только в Белоруссии

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Госавтоинспекция Белоруссии вышла на улицы городов с ручным прибором Бинар и начала "обилечивать" водителей электросамокатов, которые превышают установленную для них скорость движения. Под штраф также подпадают остальные пользователи СИМ, нарушающие правила дорожного движения.
К сожалению, в России такая практика пока не применяется, но будем надеяться, что наши инспекторы переймут опыт белорусских коллег.
Какие ограничения действуют в Белоруссии:
- Передвигаться со скоростью выше 25 км/ч
- Находиться на электросамокатах вдвоем
- Управлять в состоянии алкогольного опьянения
- Передвигаться, не держась руками за руль
- Ездить по пешеходным переходам
- Управлять в возрасте до 14 лет
- Двигаться на запрещающий сигнал светофора
Для первого раза нарушителей ПДД на электросамокатах и других СИМ ждет предупреждение, а во второй раз они уже могут получить штраф в размере от 1 до 3 базовых величин, что составляет от 37 до 111 белорусских рублей или 1320 - 3960 российских рублей.
Какие ограничения действуют в Белоруссии:
- Передвигаться со скоростью выше 25 км/ч
- Находиться на электросамокатах вдвоем
- Управлять в состоянии алкогольного опьянения
- Передвигаться, не держась руками за руль
- Ездить по пешеходным переходам
- Управлять в возрасте до 14 лет
- Двигаться на запрещающий сигнал светофора
Для первого раза нарушителей ПДД на электросамокатах и других СИМ ждет предупреждение, а во второй раз они уже могут получить штраф в размере от 1 до 3 базовых величин, что составляет от 37 до 111 белорусских рублей или 1320 - 3960 российских рублей.
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Метки: Автовсячина Белоруссия авто автомир автомобили закон машина нарушение превышение скорости штраф электросамокат
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Вот только не весь опыт. Автор, ты в курсе, что у них разрешено по переходам ездить на СИМ?!