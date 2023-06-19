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Полный список летних рейдов ГИБДД

Полный список летних рейдов ГИБДД

Автор:
19 июня 2023 14:10
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   ГИБДД   авто   автомир   автомобили   машина   правила   рейд   штраф   
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С наступлением тепла на дорогах появляется больше мотоциклистов, автомобилей с чрезмерной тонировкой и просто любителей быстрой езды. Кроме того, по данным ГИБДД, именно летом на дороги чаще выезжают нетрезвые водители. В данном посте собрана информация о рейдах ГИБДД, которые ждут водителей страны этим летом.
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Метки: Автовсячина   ГИБДД   авто   автомир   автомобили   машина   правила   рейд   штраф   
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4  комментария
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138
Алексей Бляйбтрой 45 минут назад
самокаты где??
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584
Борис Колесниченко 46 минут назад
И встанут они на проселочных дорогах местного значения где ограничение 40 и будут терроризировать местных за кресла, за ремень, дыхни и т.д. Соберут план та отправят на верх мол задержали/предотвратили, и про свой карман не забудут. А на трассе, откуда та самая статистика ДТП и смертности приходит, как был беспредел так и останется.
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9k
Billi_Bons Час назад
Почему-то вспомнилось.

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