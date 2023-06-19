Полный список летних рейдов ГИБДД

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С наступлением тепла на дорогах появляется больше мотоциклистов, автомобилей с чрезмерной тонировкой и просто любителей быстрой езды. Кроме того, по данным ГИБДД, именно летом на дороги чаще выезжают нетрезвые водители. В данном посте собрана информация о рейдах ГИБДД, которые ждут водителей страны этим летом.
Рейды по тонировке
В июне, июле и августе инспекторы ГИБДД начинают больше внимания уделять тонированным автомобилям. Рейды проводятся почти во всех регионах. Информацию о конкретной дате такой проверки следует искать на региональных сайтах инспекций в новостном разделе. Обычно она появляется накануне проверки. Но в ГИБДД Самарской области уже объявили, что проведут такой рейд 26 июня. Подмосковная ГИБДД назначила проверки водителей по тонировке на 16, 23, 29 и 30 июня.
Штраф за чрезмерное затемнение стёкол выписывают по статье 12.5.1, он составляет 500 рублей. Но это не всё, что грозит нарушителю. Помимо штрафа, закон требует устранить дефект. Плёнку водители снимают прямо на глазах инспекторов либо получают предписание устранить нарушение в течение 10 дней (иначе регистрация будет приостановлена) — за это время их вдобавок могут штрафовать на 500 рублей неограниченное количество раз. Если водитель не удалит плёнку за этот срок, то в следующий раз владельца могут привлечь уже за неповиновение сотруднику полиции (ст. 19.3.1 КоАП), что наказывается штрафом в 2–4 тысячи рублей и арестом на 15 суток.
Во время проверок на дороге инспекторы ГИБДД измеряют тонировку специальным устройством — тауметром. По требованиям Технического регламента, светопропускание лобового и передних боковых стёкол автомобиля не должно быть менее 70%.
Штраф за чрезмерное затемнение стёкол выписывают по статье 12.5.1, он составляет 500 рублей. Но это не всё, что грозит нарушителю. Помимо штрафа, закон требует устранить дефект. Плёнку водители снимают прямо на глазах инспекторов либо получают предписание устранить нарушение в течение 10 дней (иначе регистрация будет приостановлена) — за это время их вдобавок могут штрафовать на 500 рублей неограниченное количество раз. Если водитель не удалит плёнку за этот срок, то в следующий раз владельца могут привлечь уже за неповиновение сотруднику полиции (ст. 19.3.1 КоАП), что наказывается штрафом в 2–4 тысячи рублей и арестом на 15 суток.
Во время проверок на дороге инспекторы ГИБДД измеряют тонировку специальным устройством — тауметром. По требованиям Технического регламента, светопропускание лобового и передних боковых стёкол автомобиля не должно быть менее 70%.
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Массовые проверки на алкоголь
С первых выходных июня Госавтоинспекции большинства регионов объявили об усиленных проверках водителей на алкогольное опьянение. ГИБДД планирует устраивать такие рейды в июне каждые выходные, начиная с вечера пятницы. Патрульные машины обычно дежурят на дорогах до окончания воскресенья.
Помимо столичного региона, о таких рейдах объявляли в ГИБДД Санкт-Петербурга, Красноярского края, Мурманской, Рязанской, Кировской, Иркутской, Ивановской, Костромской и Самарской областей.
«В весенне-летний период с наступлением тёплой погоды увеличивается число ДТП, совершённых водителями в состоянии алкогольного опьянения. Чтобы у водителей не возник соблазн сесть за руль в нетрезвом состоянии, сотрудники региональной Госавтоинспекции проведут ряд специализированных рейдов и массовых проверок водителей транспортных средств», — сообщили в ГИБДД Ивановской области.
За управление автомобилем в нетрезвом виде водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на 1,5–2 года. Отказ от медосвидетельствования карается аналогичным лишением прав и штрафом. Повторное задержание водителя в нетрезвом виде и отказ от проверки на алкоголь приведут уже к уголовному наказанию (ст. 264.1 УК). Сумма штрафа вырастает до 200–300 тысяч рублей и дополняется обязательными работами на 480 часов или принудительными работами на срок до 2 лет. За многократную езду в нетрезвом виде водителю могут грозить лишение свободы на 2 года и конфискация автомобиля.
Помимо столичного региона, о таких рейдах объявляли в ГИБДД Санкт-Петербурга, Красноярского края, Мурманской, Рязанской, Кировской, Иркутской, Ивановской, Костромской и Самарской областей.
«В весенне-летний период с наступлением тёплой погоды увеличивается число ДТП, совершённых водителями в состоянии алкогольного опьянения. Чтобы у водителей не возник соблазн сесть за руль в нетрезвом состоянии, сотрудники региональной Госавтоинспекции проведут ряд специализированных рейдов и массовых проверок водителей транспортных средств», — сообщили в ГИБДД Ивановской области.
За управление автомобилем в нетрезвом виде водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на 1,5–2 года. Отказ от медосвидетельствования карается аналогичным лишением прав и штрафом. Повторное задержание водителя в нетрезвом виде и отказ от проверки на алкоголь приведут уже к уголовному наказанию (ст. 264.1 УК). Сумма штрафа вырастает до 200–300 тысяч рублей и дополняется обязательными работами на 480 часов или принудительными работами на срок до 2 лет. За многократную езду в нетрезвом виде водителю могут грозить лишение свободы на 2 года и конфискация автомобиля.
Предупреждение аварий с мотоциклистами
Летом возрастает и число аварий с участием мотоциклистов. Виновниками таких ДТП могут стать как невнимательные автомобилисты, так и сами водители двухколёсного транспорта. Последние часто ездят с превышением допустимой скорости и передвигаются между рядами, что может спровоцировать серьёзную аварию.
На дорогах крупных городов с наступлением лета начинают дежурить мотобаты (инспекторы ДПС на мотоциклах), которые отслеживают поведение мотоциклистов в потоке. Если автомобильные экипажи ДПС, как правило, не преследуют мотоциклистов, то сотрудники мотобатов способны догнать и оштрафовать даже очень быстрых нарушителей. В Москве массовые проверки мотоциклистов проводятся на постоянной основе. А, например, в Самаре, пристально наблюдать за этой категорией участников дорожного движения будут 30 июня.
На дорогах крупных городов с наступлением лета начинают дежурить мотобаты (инспекторы ДПС на мотоциклах), которые отслеживают поведение мотоциклистов в потоке. Если автомобильные экипажи ДПС, как правило, не преследуют мотоциклистов, то сотрудники мотобатов способны догнать и оштрафовать даже очень быстрых нарушителей. В Москве массовые проверки мотоциклистов проводятся на постоянной основе. А, например, в Самаре, пристально наблюдать за этой категорией участников дорожного движения будут 30 июня.
Рейды «Встречная полоса»
О профилактических мероприятиях «Встречная полоса» в начале июня объявила ГИБДД Иркутской области. Во время таких проверок усиленные экипажи инспекторов дежурят на дорогах в поисках водителей, совершающих манёвры с выездом на встречку. Сотрудники Госавтоинспекции выбирают для дежурства самые аварийные участки своих регионов. Об аналогичных проверках объявили в ГИБДД Самарской области и Ярославля.
Наказание за выезд на встречную полосу в 2023 году прописано в статье 12.15.4 — штраф 5 тысяч рублей либо лишение прав на 4–6 месяцев. Если нарушитель остановлен сотрудником ГИБДД, дело будет передано в суд, и именно судья определит вид и размер наказания. Если выезд на встречку зафиксировала камера, водитель получит штраф. Повторный проступок в случае остановки инспектором также приведёт к лишению прав на 1 год.
Наказание за выезд на встречную полосу в 2023 году прописано в статье 12.15.4 — штраф 5 тысяч рублей либо лишение прав на 4–6 месяцев. Если нарушитель остановлен сотрудником ГИБДД, дело будет передано в суд, и именно судья определит вид и размер наказания. Если выезд на встречку зафиксировала камера, водитель получит штраф. Повторный проступок в случае остановки инспектором также приведёт к лишению прав на 1 год.
Безопасность детей и пешеходов, непристёгнутые ремни
По данным ГИБДД, в тёплый сезон отмечается рост аварийности с участием детей. Особенное внимание летом 2023 года будет уделено подросткам, которые передвигаются на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности — для них с марта 2023 года действуют собственные ПДД. Так как штрафов за нарушения этих правил пока нет, инспекторы дежурят на дорогах и проводят разъяснительные беседы с водителями СИМ. Первый такой рейд московская ГИБДД провела в период с 9 по 12 июня. После этого они стали регулярными.
Проверки ждут и водителей: 21 и 28 июня во многих регионах пройдут массовые проверки использования детских кресел. Рейд «Детское кресло» также пройдёт 29 июня во всех крупных городах Подмосковья. Водителей с маленькими пассажирами будут пристально проверять всё лето и вне рейдов, так как многие на каникулы отправляются в дальние автомобильные путешествия. Одновременно инспекторы ГИБДД будут проводить акцию «Ремень безопасности» и штрафовать непристёгнутых водителей и их пассажиров.
«При проведении рейдов инспекторы ДПС используют метод тотальной проверки, главная цель которого заключается в том, чтобы проверить как можно больше водителей на конкретном участке дороги за определённый промежуток времени», — поясняют в ГИБДД Чехова.
В ряде регионов (Самарская область, Подмосковье и Кемерово) запланированы профилактические рейды под названием «Пешеход». Их планируют провести 15, 22 и 27 июня. Особое внимание сотрудников ГИБДД на таких проверках будет обращено на пересечение проезжей части вне оборудованных переходов либо на запрещающий сигнал светофора. Одновременно будут контролировать поведение водителей на переходах.
Июльские и августовские даты проверок в рамках перечисленных выше мероприятий будут объявлены в конце июня. Отследить дни конкретных рейдов можно на официальном сайте подразделения ГИБДД в нужном регионе.
Проверки ждут и водителей: 21 и 28 июня во многих регионах пройдут массовые проверки использования детских кресел. Рейд «Детское кресло» также пройдёт 29 июня во всех крупных городах Подмосковья. Водителей с маленькими пассажирами будут пристально проверять всё лето и вне рейдов, так как многие на каникулы отправляются в дальние автомобильные путешествия. Одновременно инспекторы ГИБДД будут проводить акцию «Ремень безопасности» и штрафовать непристёгнутых водителей и их пассажиров.
«При проведении рейдов инспекторы ДПС используют метод тотальной проверки, главная цель которого заключается в том, чтобы проверить как можно больше водителей на конкретном участке дороги за определённый промежуток времени», — поясняют в ГИБДД Чехова.
В ряде регионов (Самарская область, Подмосковье и Кемерово) запланированы профилактические рейды под названием «Пешеход». Их планируют провести 15, 22 и 27 июня. Особое внимание сотрудников ГИБДД на таких проверках будет обращено на пересечение проезжей части вне оборудованных переходов либо на запрещающий сигнал светофора. Одновременно будут контролировать поведение водителей на переходах.
Июльские и августовские даты проверок в рамках перечисленных выше мероприятий будут объявлены в конце июня. Отследить дни конкретных рейдов можно на официальном сайте подразделения ГИБДД в нужном регионе.
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Метки: Автовсячина ГИБДД авто автомир автомобили машина правила рейд штраф
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