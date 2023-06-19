Полный список летних рейдов ГИБДД

По данным ГИБДД, в тёплый сезон отмечается рост аварийности с участием детей. Особенное внимание летом 2023 года будет уделено подросткам, которые передвигаются на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности — для них с марта 2023 года действуют собственные ПДД. Так как штрафов за нарушения этих правил пока нет, инспекторы дежурят на дорогах и проводят разъяснительные беседы с водителями СИМ. Первый такой рейд московская ГИБДД провела в период с 9 по 12 июня. После этого они стали регулярными.



Проверки ждут и водителей: 21 и 28 июня во многих регионах пройдут массовые проверки использования детских кресел. Рейд «Детское кресло» также пройдёт 29 июня во всех крупных городах Подмосковья. Водителей с маленькими пассажирами будут пристально проверять всё лето и вне рейдов, так как многие на каникулы отправляются в дальние автомобильные путешествия. Одновременно инспекторы ГИБДД будут проводить акцию «Ремень безопасности» и штрафовать непристёгнутых водителей и их пассажиров.



«При проведении рейдов инспекторы ДПС используют метод тотальной проверки, главная цель которого заключается в том, чтобы проверить как можно больше водителей на конкретном участке дороги за определённый промежуток времени», — поясняют в ГИБДД Чехова.



В ряде регионов (Самарская область, Подмосковье и Кемерово) запланированы профилактические рейды под названием «Пешеход». Их планируют провести 15, 22 и 27 июня. Особое внимание сотрудников ГИБДД на таких проверках будет обращено на пересечение проезжей части вне оборудованных переходов либо на запрещающий сигнал светофора. Одновременно будут контролировать поведение водителей на переходах.



Июльские и августовские даты проверок в рамках перечисленных выше мероприятий будут объявлены в конце июня. Отследить дни конкретных рейдов можно на официальном сайте подразделения ГИБДД в нужном регионе.