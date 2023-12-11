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Москвич на Volkswagen Touareg выпал с четвёртого этажа парковки в Митино

Москвич на Volkswagen Touareg выпал с четвёртого этажа парковки в Митино

Автор:
11 декабря 2023 19:20
Сообщество : Аварии
Метки: ДТП   Митино   Приземлился   авария   авто   падение   парковка   пьяный за рулем   
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Пьяный водитель отделался лёгкими травмами, чего не скажешь о его машине.

Volkswagen Touareg спикировал с 4 этажа парковки в московском Митино. Кроссовер пробил ограждение и, эффектно вылетев из здания, упал вниз.


Эпичный момент трюка из GTA попал на видео:


Очевидцы сообщают, что автолюбитель попытался сдать назад, но не слишком удачно. Хотя, как посмотреть. В конце концов, мужчина остался жив, а это уже немаловажно.



"Летуна" пришлось госпитализировать, но травмы его жизни не угрожают. Свидетели эпичного приземления сообщают, что водитель был пьян, однако эта информация в официальных СМИ пока не подтверждается.


И почему "Фольксвагены" не летают как птицы?

Источник:

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Метки: ДТП   Митино   Приземлился   авария   авто   падение   парковка   пьяный за рулем   
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23  комментария
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6k
hhwost 2 часа назад
был бы трезвый - разбился бы насмерть.
хотя трезвый не выпал бы.
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34k
Teodor 8 минут назад
Вот оно какое... "дуракам везёт".
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14k
Александр 11 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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9k
Vалѣнтиныч Полчаса назад
"Очевидцы сообщают, что автолюбитель попытался сдать назад, но не слишком удачно. Хотя, как посмотреть. В конце концов, мужчина остался жив, а это уже немаловажно." (с)
Я не понял - он пытался сдать назад после того как приземлился ? Вылетел то он передом...
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118
sir.dawidow2018 43 минуты назад
А говорят, что синька зло! Был бы трезвый точно бы убился.
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701
deGENERat 47 минут назад
Фильм напомнило, то ли "миссия невыполнима", то ли "Агент 007" .... там герой спецом на бэхе слетел вниз, чтоб догнать преступника внизу
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21k
иванов дмитрий 49 минут назад
хорошая машина , по крайней мере на безопасность
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41k
Example 6.2.6 49 минут назад
Хорошая реклама автомобилю Тигуан.
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16k
GROMOZEKA 57 минут назад
Странно, а в игре получалось
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20k
Luc72 58 минут назад
Пьяный, не пьяный, но из простой логики вещей стена на парковке не должна пробиваться, по крайней мере до определенной массы и скорости удара. В инете полно видео, когда НЕПЬЯНЫЙ водитель, чаще водительША путают педали, передачи, положение рычага на АКПП и едут в другую сторону, типа в кафе или магазин через витрину.
Да мало ли что... Вас ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО МОГУТ СКИНУТЬ (вытолкнуть другим авто) пока вы не вышли из своего.
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31k
Юрьевич Час назад
Хорошо что никого не убил...
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18k
Алекс Час назад
Устал искать выезд.
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5k
Ал Ди Час назад
На верху занято все было, а внизу место освободилось, хотел опередить всех.)
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5k
Григорий Час назад
лобовое с асфальтом
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16k
Kostick Час назад
и не очень сильно разбил ведро, скоро на дроме - "не бита, не крашена")
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2k
Росомаха Час назад
Вот и славно! "Люблю" москвичей!
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1k
Сергей 2 часа назад
Парковки как в европе, они бы её ещё и картона сделали для полного удобства.
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50k
Элек Мек 2 часа назад
Это к снегопадам.
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