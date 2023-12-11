Москвич на Volkswagen Touareg выпал с четвёртого этажа парковки в Митино

Пьяный водитель отделался лёгкими травмами, чего не скажешь о его машине.
Volkswagen Touareg спикировал с 4 этажа парковки в московском Митино. Кроссовер пробил ограждение и, эффектно вылетев из здания, упал вниз.
Эпичный момент трюка из GTA попал на видео:
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Очевидцы сообщают, что автолюбитель попытался сдать назад, но не слишком удачно. Хотя, как посмотреть. В конце концов, мужчина остался жив, а это уже немаловажно.
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"Летуна" пришлось госпитализировать, но травмы его жизни не угрожают. Свидетели эпичного приземления сообщают, что водитель был пьян, однако эта информация в официальных СМИ пока не подтверждается.
И почему "Фольксвагены" не летают как птицы?
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хотя трезвый не выпал бы.
Я не понял - он пытался сдать назад после того как приземлился ? Вылетел то он передом...
Да мало ли что... Вас ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО МОГУТ СКИНУТЬ (вытолкнуть другим авто) пока вы не вышли из своего.
Безобразие!
Не могли нормальный железобетон залить.
А товот так захочешь в таран поиграть и не получается