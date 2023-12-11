Москвич на Volkswagen Touareg выпал с четвёртого этажа парковки в Митино

"Летуна" пришлось госпитализировать, но травмы его жизни не угрожают. Свидетели эпичного приземления сообщают, что водитель был пьян, однако эта информация в официальных СМИ пока не подтверждается.

И почему "Фольксвагены" не летают как птицы?