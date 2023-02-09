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В Каменске-Уральском пьяный 17-летний парень взял «Ладу» знакомого, чтобы покатать 19-летнюю подружку. Вылетев на встречную полосу, он столкнулся с «ГАЗелью».
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В какой-то момент парень не справился с управлением, вылетел на встречку и врезался в «ГАЗель».
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19-летняя пострадавшая пассажирка пробыла в реанимации меньше суток. Девушка скончалась.
17-летний водитель с переломом костей таза и правой голени госпитализирован в травматологическое отделение.
Виновник ДТП — малолетний преступник. В апреле 2022 года он вернулся из колонии. В ГИБДД уточнили, что молодой человек был дважды судим за кражу, во второй раз — в августе 2021-го — его приговорили к реальному сроку: двум годам лишения свободы. До этого, весной того же года, Дениса судили за угон машины, тогда он получил десять месяцев условно с испытательным сроком полтора года.
Несмотря на отсутствие прав, инспекторы не раз ловили парня за рулем автомобиля. В мае прошлого года Денис устроил ДТП, в котором пострадали два человека.
Несмотря на отсутствие прав, инспекторы не раз ловили парня за рулем автомобиля. В мае прошлого года Денис устроил ДТП, в котором пострадали два человека.
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