Виновник ДТП — малолетний преступник. В апреле 2022 года он вернулся из колонии. В ГИБДД уточнили, что молодой человек был дважды судим за кражу, во второй раз — в августе 2021-го — его приговорили к реальному сроку: двум годам лишения свободы. До этого, весной того же года, Дениса судили за угон машины, тогда он получил десять месяцев условно с испытательным сроком полтора года.



Несмотря на отсутствие прав, инспекторы не раз ловили парня за рулем автомобиля. В мае прошлого года Денис устроил ДТП, в котором пострадали два человека.