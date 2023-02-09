FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 10793 поста • 816 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
Авария дня. На Урале пьяный подросток отправил на тот свет свою подружку

Авария дня. На Урале пьяный подросток отправил на тот свет свою подружку

Автор:
09 февраля 2023 10:59
Сообщество : Автомир
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   пьяный за рулем   смертельное дтп   
550
4
1
В Каменске-Уральском пьяный 17-летний парень взял «Ладу» знакомого, чтобы покатать 19-летнюю подружку. Вылетев на встречную полосу, он столкнулся с «ГАЗелью».
Предыдущая часть

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   пьяный за рулем   смертельное дтп   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Lexx 3 часа назад
Подружка сама виновата, не фиг путаться с тупыми сопляками.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
21k
BiZ Минуту назад
эталон доброты родителей бабы..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Serg2001 43 минуты назад
Неужели девушке было настолько пофиг с кем кататься?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
alex 48 минут назад
ну да. нашли друг друга
закопать...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Ivan 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
кот базилий 2 часа назад
Закономерный финал пацана с понятиями. "вышел- сел" далее по жизни.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Борис Карабанов 3 часа назад
Всё чётко. Вечер в хату.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Олег

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

369892



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 6 февраля
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 6 февраля
35 неожиданных, но приятных встреч с дикими животными
35 неожиданных, но приятных встреч с дикими животными
Набирающие популярность в сообществах
Перейдут ли евреи на цифровые рубли
Перейдут ли евреи на цифровые рубли
Фотоподборка
Фотоподборка
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеально!

Лучшие демотиваторы
Механиз возникновения насморка

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#факты#забавно#в мире#Ynews#нападение#актеры#Еда#картинки
#Юмор#Прикол#автомобили#природа#люди#дети#познавательно#девушки#знаменитости#кино
#животные#интересное#автомир#история#Прошлое#дикие животные#полиция#дикая природа#истории#позитив
RedRoad V17: беспроводной пылесос, с которым уборка станет проще и эффективнее RedRoad V17: беспроводной пылесос, с которым уборка станет проще и эффективнее Авария дня. Два человека погибли при наезде на препятствие в Кузбассе Авария дня. Два человека погибли при наезде на препятствие в Кузбассе Авария дня. Пьяная автомобилистка влетела в столб Авария дня. Пьяная автомобилистка влетела в столб Авария дня. В Красноярском крае сбили троих пешеходов Авария дня. В Красноярском крае сбили троих пешеходов Авария дня. Пьяный водитель большегруза устроил смертельную аварию и скрылся Авария дня. Пьяный водитель большегруза устроил смертельную аварию и скрылся Авария дня. Двое погибших, двое в реанимации, а пьяный водитель не пострадал Авария дня. Двое погибших, двое в реанимации, а пьяный водитель не пострадал

На что жалуетесь?

Вернуться