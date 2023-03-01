Взрыв газового баллона привёл к гибели сотрудника АЗС

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Жуткое видео из Самарканда. Во время заправки автомобиля Nexia-3 на АЗС взорвался газовый баллон.
Согласно информации, 25 февраля на АЗС "Камалак" заехал 28-летний водитель Nexia-3. Во время заправки в багажнике его автомобиля взорвался газовый баллон.
Взрыв произошел 25 февраля около 11:00. Отлетевший газовый баллон попал в 43-летнего сотрудника заправочной станции. От полученных травм он погиб на месте.
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