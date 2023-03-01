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Взрыв газового баллона привёл к гибели сотрудника АЗС

Взрыв газового баллона привёл к гибели сотрудника АЗС

Автор:
01 марта 2023 09:53
Сообщество : Аварии
Метки: ГБО   авария   авто   авто аварии   видео   дтп   жесть   
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Жуткое видео из Самарканда. Во время заправки автомобиля Nexia-3 на АЗС взорвался газовый баллон.

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Метки: ГБО   авария   авто   авто аварии   видео   дтп   жесть   
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9  комментариев
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98k
parallax Час назад
Стоял бы на месте, остался бы жив.
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14k
sonic24a 6 минут назад
Оспадя. Если в салоне пахнет газом - езжайте на сервис немедленно.
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1k
Росомаха Полчаса назад
Странная "нексия" со значком шевроле...
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4k
Григорий Час назад
странно выглядит баллон, как по шву рванул
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320
Чешира Григорий 13 минут назад
Дешевая переделка в газ + переполнение балона. Э - экономия.
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320
Чешира 9 минут назад
Вообще, когда вижу значек "газ" на машине, стараюсь держаться от нее подальше. Уже сколько случаев, когда машины разносило в щепки от этих газовых балонов. Причем, что интересно, если пересчитать расходы на переоборудование и повышенный износ движка а затем вычесть это из экономии от перехода на газ, то у многих оно даже в плюс не выходит.
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