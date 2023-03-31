В Миассе КАМАЗ пробил стену городской больницы

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Сегодня утром около 7:50 в городе Миассе Челябинской области у КАМАЗа отказали тормоза и протаранив легковой автомобиль Kia Rio он съехал с дороги и врезался с здание городской больницы №1. Пробив стену он оказался в кабинете физиотерапии. К счастью в этот момент в помещении никого не было.
Как отметила главный врач ГБ № 1 - очень пострадала стена здания. В ближайшие дни, сегодня и завтра, медучреждение не сможет принимать пациентов. Пока люди, имеющие талоны или нуждающиеся в срочной сдаче анализов перед госпитализацией перенаправлены в ГБ № 2, в ближайшие дни потоки пациентов будут перенаправлены, а специалисты оценят масштаб ущерба и необходимых восстановительных работ.
В ГИБДД по Миассу сообщили, что при аварии пострадала девушка, находившаяся за рулём Kia Rio. На место выехала карета скорой помощи и горожанка была госпитализирована, добавляют очевидцы.
В ГИБДД по Миассу сообщили, что при аварии пострадала девушка, находившаяся за рулём Kia Rio. На место выехала карета скорой помощи и горожанка была госпитализирована, добавляют очевидцы.
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Метки: КамАЗ авария авто авто аварии автомир автомобили дтп машина миасс
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Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, авария произошла в утром в пятницу. Груженый "КамАЗ" столкнулся с ехавшей в попутном направлении легковой Kia, после чего изменил траекторию движения, протаранил металлическое ограждение и въехал в стену поликлиники.
По предварительным данным, травмы получил водитель иномарки. Есть ли пострадавшие среди посетителей медучреждения, не сообщается. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.
Предполагаемая причина аварии – отказавшие тормоза у грузовика.
Как пишут местные СМИ, 10 лет назад на этом же месте уже случалась подобная история: уставший водитель панелевоза на полном ходу врезался в здание. От удрара частично разрушилась стена.
Куда без очереди попёр