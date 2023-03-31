В Миассе КАМАЗ пробил стену городской больницы

Как отметила главный врач ГБ № 1 - очень пострадала стена здания. В ближайшие дни, сегодня и завтра, медучреждение не сможет принимать пациентов. Пока люди, имеющие талоны или нуждающиеся в срочной сдаче анализов перед госпитализацией перенаправлены в ГБ № 2, в ближайшие дни потоки пациентов будут перенаправлены, а специалисты оценят масштаб ущерба и необходимых восстановительных работ.



В ГИБДД по Миассу сообщили, что при аварии пострадала девушка, находившаяся за рулём Kia Rio. На место выехала карета скорой помощи и горожанка была госпитализирована, добавляют очевидцы.