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В Миассе КАМАЗ пробил стену городской больницы

В Миассе КАМАЗ пробил стену городской больницы

Автор:
31 марта 2023 12:45
Сообщество : Аварии
Метки: КамАЗ   авария   авто   авто аварии   автомир   автомобили   дтп   машина   миасс   
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Сегодня утром около 7:50 в городе Миассе Челябинской области у КАМАЗа отказали тормоза и протаранив легковой автомобиль Kia Rio он съехал с дороги и врезался с здание городской больницы №1. Пробив стену он оказался в кабинете физиотерапии. К счастью в этот момент в помещении никого не было.

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Метки: КамАЗ   авария   авто   авто аварии   автомир   автомобили   дтп   машина   миасс   
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13  комментариев
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4k
S__D 2 часа назад
Какие, однако, у Камаза лобовухи крепкие.
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Alexandr Час назад
Странно, если нет воздуха в тормозной системе, то тормоза блокируются. Интересно что у него отказало.
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8k
SuperTroll Час назад
Да он просто спросить!
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929
Arti 2 часа назад
Грузовик, перевозивший бутилированную воду, врезался в здание поликлиники в Миассе Челябинской области. Причиной ДТП могли стать отказавшие тормоза у фуры.
Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, авария произошла в утром в пятницу. Груженый "КамАЗ" столкнулся с ехавшей в попутном направлении легковой Kia, после чего изменил траекторию движения, протаранил металлическое ограждение и въехал в стену поликлиники.

По предварительным данным, травмы получил водитель иномарки. Есть ли пострадавшие среди посетителей медучреждения, не сообщается. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

Предполагаемая причина аварии – отказавшие тормоза у грузовика.

Как пишут местные СМИ, 10 лет назад на этом же месте уже случалась подобная история: уставший водитель панелевоза на полном ходу врезался в здание. От удрара частично разрушилась стена.
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6k
Дмитрий 2 часа назад
Со словами: Извините! Я по записи.....Хорошая машина КАМАЗ. Крепкая. Кабина даже не помялась. Кирпичная стенка к х...м на выход!!!
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5k
Андрей 2 часа назад
а камаз то крепкий оказался
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37
supersperm Андрей Час назад
Там окно было, и он уже не первый спросить заезжает в клинику эту. С регулярностью раз в 2-3 года такие гости...
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929
Arti 2 часа назад
И бабки такие :
Куда без очереди попёр
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10k
Владимир 2 часа назад
Мне только спросить......
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