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С многоуровневой парковки свалился автомобиль

С многоуровневой парковки свалился автомобиль

Автор:
04 июня 2023 11:59
Сообщество : Автомир
Метки: ЧП   авария   авто   видео   водитель   падение   парковка   фото   
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В салоне находился человек, вероятно, водитель. Он серьезно не пострадал, от медицинской помощи отказался.

Инцидент произошёл на Новодмитровской улице рядом с ЖК «Савёловский Сити».

Когда мужчина вылез из смятой иномарки, спасатели не поверили, что он находился в салоне — на нём не было ни единой царапинки. Водитель отряхнулся и отказался от госпитализации.

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Метки: ЧП   авария   авто   видео   водитель   падение   парковка   фото   
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2  комментария
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Андрей Иванов Полчаса назад
Хорошо, что пьяный был. Трезвый убился бы нахрен
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