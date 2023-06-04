С многоуровневой парковки свалился автомобиль

626
6
2
В салоне находился человек, вероятно, водитель. Он серьезно не пострадал, от медицинской помощи отказался.
Инцидент произошёл на Новодмитровской улице рядом с ЖК «Савёловский Сити».
Видео
Когда мужчина вылез из смятой иномарки, спасатели не поверили, что он находился в салоне — на нём не было ни единой царапинки. Водитель отряхнулся и отказался от госпитализации.
Видео
Источник:
Ссылки по теме:
- Турист случайно снял удар молнии в вершину горы
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Эффектный и результативный удар гольфиста
Новости партнёров