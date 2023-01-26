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На трассе Иваново - Иванцево 46-летний водитель «Форд Транзит» лоб в лоб столкнулся с «Тойотой Камри». Четыре человека получили травмы, в том числе трое детей.
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В больницу попали получивший сочетанную травму 63-летний водитель «Тойоты» и его пассажиры: четырехлетняя девочка — со ссадиной губы, девятилетний мальчик — с ушибом голени и 16-летняя девушка — с ушибом ключицы.
Водитель «Форда» находился за рулем в нетрезвом состоянии. Прибор показал 0.926 мг/л.
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ЗЫ: В автошколе таким вещам учат. Просто некоторые индивидумы права покупают.