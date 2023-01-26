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Авария дня. В Ивановской области пьяный водитель фургона устроил ДТП

Авария дня. В Ивановской области пьяный водитель фургона устроил ДТП

Автор:
26 января 2023 11:10
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   пьяный за рулем   
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На трассе Иваново - Иванцево 46-летний водитель «Форд Транзит» лоб в лоб столкнулся с «Тойотой Камри». Четыре человека получили травмы, в том числе трое детей.
Предыдущая часть
Водитель «Форда» находился за рулем в нетрезвом состоянии. Прибор показал 0.926 мг/л.

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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   пьяный за рулем   
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7  комментариев
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51k
dima423 2 часа назад
рег дурачок) теперь еще возможно и виноватым будет в дтп)
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6k
Vladimir Минуту назад
Вот так вот, едешь пьяный по трассе, никого не трогаешь, а тут какой-то старпер тебе на встречку вылетает. Писец!
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28k
EvilHomer 2 часа назад
Тот случай, когда маневрировать при уходе от ДТП не запрещено - негативно повлияло на исход ДТП. Явно оба виноваты, один помеху создал, второй на встречной поймал. Рег всё таки тормозил, как и предписывает 10.1 - значит его он не нарушил, а вот 8.1 он точно нарушил.
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5k
livaneth 2 часа назад
Если бы не показания алкотестера и не запись регистратора - виноват был бы водитель "камри". Форд-то со всех сил вправо уходил, это "камри" на встречке врезалось.
ЗЫ: В автошколе таким вещам учат. Просто некоторые индивидумы права покупают.
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5k
jfk 3 часа назад
Если бы камри на встречку не ушла, может и не было аварии, транзит то выруливал на свою полосу
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21k
babuby 3 часа назад
Случай как раз для Пятничных алокпостов!
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Олег

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