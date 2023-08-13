На Кутузовском проспекте в Москве BMW врезалась в столб и загорелась

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По предварительным данным автомобиль наехал на мачту городского освещения в районе дома номер 27 и загорелся. На месте работают оперативные службы.
Момент ДТП на Кутузовском проспекте в Москве
Установлены личности погибших в результате ДТП на Кутузовском проспекте.
Ими оказались 21-летний водитель БМВ М8 Мазакаев Лерса и 21-летний пассажир машины Новиков Иван.
Кадры от подписчика, который побежал к горящей BMW M8. Помочь людям не удалось, так как было уже поздно
Та самая БМВ, Она принадлежит отцу погибшего Мазакаева Лерсы - 63-летнему бизнесмену Мазакаеву Ахмахаже.
Мать погибшего владеет фирмой по управлению бизнес центром на Новинском бульваре.
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Охота погонять - трек или закрытая площадка, на край - редко используемая дорога.. на самый край, при условии, что водятел гомосек - трасса с разделителем и с 2+ полосами в каждом направлении и с низким трафиком в момент заезда. Но , мля, не в городе же! Поделом, короче.