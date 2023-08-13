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На Кутузовском проспекте в Москве BMW врезалась в столб и загорелась

На Кутузовском проспекте в Москве BMW врезалась в столб и загорелась

Автор:
13 августа 2023 09:22
Сообщество : Аварии
Метки: BMW   Видео   ДТП   авария   авто   смерть   
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По предварительным данным автомобиль наехал на мачту городского освещения в районе дома номер 27 и загорелся. На месте работают оперативные службы.

Установлены личности погибших в результате ДТП на Кутузовском проспекте.


Ими оказались 21-летний водитель БМВ М8 Мазакаев Лерса и 21-летний пассажир машины Новиков Иван.


Та самая БМВ, Она принадлежит отцу погибшего Мазакаева Лерсы - 63-летнему бизнесмену Мазакаеву Ахмахаже.


Мать погибшего владеет фирмой по управлению бизнес центром на Новинском бульваре.

Источник:

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Метки: BMW   Видео   ДТП   авария   авто   смерть   
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7  комментариев
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95
Собака У Попа Час назад
Как же здорово, что они просто влетели в столб, а не утащили ещё кого-нибудь за собой на тот свет.
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662
Куруш 11 минут назад
Только вот не БМВ врезалась в столб, а животное в БМВ.
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6k
Кистень 15 минут назад
Хорошо, что люди не пострадали!
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88k
Taras Kozalupko 43 минуты назад
Пацан летел к успеху
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930
ruslan d Час назад
Жаль , молодые совсем ...
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