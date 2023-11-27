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Опять все кругом виноваты, кроме водителя

Опять все кругом виноваты, кроме водителя

Автор:
27 ноября 2023 12:55
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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Видео ДТП, которого могло не быть. "Рено решил не ехать" - жалуется автор видео.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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7  комментариев
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57k
dima423 51 минуту назад
Так старался не пропустить крузака что в итоге уепался...ну что ж карма в действии))
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5k
Психологическая поддержка 6 минут назад
Ну к слову сказать Дастер реально дол**еб зачем он остановился и поехал? Там же нет светофора.
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3k
SmartCat101 6 минут назад
ну и зачем надо было баранить на такой дороге, в таких условиях?
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3k
Anners 18 минут назад
Рег мог бы избежать этой ситуации, если бы просто-напросто не ускорился на мигающий зелёный, и спокойно встал на жёлтом, как и предписывают ПДД.
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