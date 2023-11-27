Опять все кругом виноваты, кроме водителя

1011
1
1
Источник:
Ссылки по теме:
- Откуда такие обиженные берутся?
- Одним махом не стало всей семьи
- Авария дня. Даже не пытался увернуться
- Машина ДПС столкнулась с трамваем в Санкт-Петербурге
- Кульбит на ровном месте
Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
Новости партнёров
реклама
Во-первых, влезать в сужение, когда там снегоуборочник, у которого ты в слепой зоне - не самая лучшая идея. Лучше подождать.
Ну и во-вторых, там пешеходный переход и пешикам зелёный. Оглядеться не помешает по такой погоде.