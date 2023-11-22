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Одним махом не стало всей семьи

Одним махом не стало всей семьи

Автор:
22 ноября 2023 09:59
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   
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Трагическое ДТП случилось 20 ноября в Елецком районе на альтернативном участке трассы Дон. 50-летний водитель Лады Ларгус вылетел на встречную полосу, где в это время двигался грузовик Исузу. В салоне отечественного авто ехали трое пассажиров: шестилетний сын водителя, 23-летняя дочь и 46-летняя супруга. Все трое погибли. Водители машин с тяжелыми травмами госпитализированы.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   
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1  комментарий
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Вова Колесников 8 минут назад
Жуть , как он теперь будет жить , врагу не пожелаешь .
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