Одним махом не стало всей семьи

Трагическое ДТП случилось 20 ноября в Елецком районе на альтернативном участке трассы Дон. 50-летний водитель Лады Ларгус вылетел на встречную полосу, где в это время двигался грузовик Исузу. В салоне отечественного авто ехали трое пассажиров: шестилетний сын водителя, 23-летняя дочь и 46-летняя супруга. Все трое погибли. Водители машин с тяжелыми травмами госпитализированы.

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