Одним махом не стало всей семьи

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Трагическое ДТП случилось 20 ноября в Елецком районе на альтернативном участке трассы Дон. 50-летний водитель Лады Ларгус вылетел на встречную полосу, где в это время двигался грузовик Исузу. В салоне отечественного авто ехали трое пассажиров: шестилетний сын водителя, 23-летняя дочь и 46-летняя супруга. Все трое погибли. Водители машин с тяжелыми травмами госпитализированы.
Отдел МВД по Елецкому району возбудил уголовное дело по факту аварии, в которой погибли три человека. Как сообщает прокуратура области, дело возбуждено по ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух и более лиц).
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