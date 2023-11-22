Откуда такие обиженные берутся?

Автор видео пишет: "тип на Логане обиделся, что его не пустили, и решил "проучить" водителя Гранты. Хотя я его пропускал, но ему нужно было влезть именно перед белым. Ещё и пробку создал этой аварией на пустом месте. Как по мне, таких лишать нужно пожизненно".

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Автор видео пишет: "тип на Логане обиделся, что его не пустили, и решил "проучить" водителя Гранты. Хотя я его пропускал, но ему нужно было влезть именно перед белым. Ещё и пробку создал этой аварией на пустом месте. Как по мне, таких лишать нужно пожизненно". 2023-11-22T10:21:06+03:00 Пропустить