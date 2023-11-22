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Откуда такие обиженные берутся?

Откуда такие обиженные берутся?

Автор:
22 ноября 2023 10:21
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   идиот   машина   педагог   учитель   
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Автор видео пишет: "тип на Логане обиделся, что его не пустили, и решил "проучить" водителя Гранты. Хотя я его пропускал, но ему нужно было влезть именно перед белым. Ещё и пробку создал этой аварией на пустом месте. Как по мне, таких лишать нужно пожизненно".
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   идиот   машина   педагог   учитель   
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10  комментариев
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3k
kuchipachi Полчаса назад
если кто в курсе, расскажите, пожалуйста, это не является ли умышленной порчей чужого имущества? доказать такое можно и подвести под какую то более серьезную статью, чем виновник дтп?
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53k
smakido 39 секунд назад
Обижалкин!
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1k
Вова Колесников 12 минут назад
Он не собирался бить , на эмоциях хотел уйти в точку. но забыл что колоса вывернуты .
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16k
GROMOZEKA 15 минут назад
Торопился к парню.
И машинка соответствующей расцветки
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20k
Александр 15 минут назад
Человек-говно, таким не место на дороге
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13k
кот базилий 19 минут назад
Больной дятел, такие любят когда их пропускают, но сами не пропустят никогда.
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57k
dima423 Полчаса назад
Епанутый черт... и ведь дохера таких... тока вчера домой ехал, не пропустил такого же, так он догнал и начал в ряд вклиниваться передо мной, просто явно подставляя бок под удар, внаглую, вот реально просто впадлу было стоять ждать гайцов несколько часов, бикнул ему и пропустил... через некоторое время обогнал его в другом ряду...так когда мимо проезжал он мне еще бибикнул типа в ответ (в салоне сидели 2 обезьяны бородатых и проводили меня злобно-обиженными взглядами)
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1k
Илья 41 минуту назад
Оставил бы телефончик водителю лады .
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