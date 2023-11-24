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Бронированный КАМАЗ-Торнадо завалили на бок после неудачного дрифта

Бронированный КАМАЗ-Торнадо завалили на бок после неудачного дрифта

Автор:
24 ноября 2023 10:06
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   КАМАЗ   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   бронированный   военные   дрифт   машина   торнадо   
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20 ноября в Набережных Челнах бронированный КАМАЗ-6560М Торнадо попал в ДТП на Металлургической улице. Как сообщает местный отдел ГИБДД - 35-летний водитель на скорости вошел в поворот и ушел в занос из-за заснеженной дороги. В результате бронемобиль столкнулся со знаком и повалился на бок. По предварительным данным пострадал только дорожный знак и боковое зеркало КАМАЗа.

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Метки: Видео   ДТП   КАМАЗ   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   бронированный   военные   дрифт   машина   торнадо   
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12  комментариев
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24k
SolomonA 2 часа назад
Дай дураку х.у.й стеклянный, так он и х.у.й разобьет, и руки порежет.
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10k
Павел 49 минут назад
Сдаётся мне это был тестовый заезд, так как Камаз гружён балластом. Испытания можно считать удавшимися.
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36k
АнтонПолднев 2 часа назад
У нас тоже есть свой "О, май гад!"
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34k
Fat Lynx 2 часа назад
С дуру можно и йух сломать!
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Дальнобой

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