Бронированный КАМАЗ-Торнадо завалили на бок после неудачного дрифта

20 ноября в Набережных Челнах бронированный КАМАЗ-6560М Торнадо попал в ДТП на Металлургической улице. Как сообщает местный отдел ГИБДД - 35-летний водитель на скорости вошел в поворот и ушел в занос из-за заснеженной дороги. В результате бронемобиль столкнулся со знаком и повалился на бок. По предварительным данным пострадал только дорожный знак и боковое зеркало КАМАЗа.

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