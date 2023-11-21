Кульбит на ровном месте

ДТП произошло в Волгограде на пересечении улиц Пельше и Еременко. Столкнулись автомобили Lifan и Kia. От удара корейская иномарка вылетела с дороги, врезалась в столб и перевернулась. Чудом никто не пострадал.

0

ДТП произошло в Волгограде на пересечении улиц Пельше и Еременко. Столкнулись автомобили Lifan и Kia. От удара корейская иномарка вылетела с дороги, врезалась в столб и перевернулась. Чудом никто не пострадал. 2023-11-21T11:13:03+03:00 Пропустить

0