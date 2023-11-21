Кульбит на ровном месте

885
3
1
ДТП произошло в Волгограде на пересечении улиц Пельше и Еременко. Столкнулись автомобили Lifan и Kia. От удара корейская иномарка вылетела с дороги, врезалась в столб и перевернулась. Чудом никто не пострадал.
Ссылки по теме:
- Повезло, что жив остался
- Бес попутал или спешил грехи замаливать?
- "Безмятежность". Как будто такое по 5 раз в день происходит
- БезМозговВодитель обвинил дорожников в своём ДТП
- Авария дня. Смертельная авария в Рязанской области
Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
Новости партнёров
реклама