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Кульбит на ровном месте

Кульбит на ровном месте

Автор:
21 ноября 2023 11:13
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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ДТП произошло в Волгограде на пересечении улиц Пельше и Еременко. Столкнулись автомобили Lifan и Kia. От удара корейская иномарка вылетела с дороги, врезалась в столб и перевернулась. Чудом никто не пострадал.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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3  комментария
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1k
VSh 3 минуты назад
Три дебила встретились в одном месте. Что было бы, если человечество летало на косм. кораблях? Эти три дебила устроили бы армагеддон на ровном месте.
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2k
Владимир 36 минут назад
В начале видео тупорылый водятел на светлом авто перестраивается через сплошную, тем самым создает помеху для Киа и загораживает обзор для водителя Лифана, который решает повернуть...
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7k
Roman 43 минуты назад
О. Три сразу скущихся дебила.
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